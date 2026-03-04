Деньги на няню и уход уже дают: где открыть спецсчет, чтобы получить "детские" выплаты

Спецсчет для детских выплат: где открыть

Согласно информации главы правительства, в Украине начались выплаты "детской помощи".

"Спецсчета для получения этих средств уже можно открыть в "Ощадбанке", - подчеркнула Свириденко.

При этом в пресс-службе Министерства социальной политики, семьи и единства ранее объяснили, что помощь по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста и "єЯсла" выплачиваются "на текущие счета со специальным режимом использования, открытые в уполномоченном банке".

"Сейчас первые такие специальные счета открывает АО "Ощадбанк", - уточнили в ведомстве.

Так, по обращению Пенсионного фонда Украины банк уже открыл первые счета со специальным режимом использования (для получателей пособий, которые подали заявления с начала 2026 года).

Уточняется, что люди, которым поступило сообщение об открытии счета, после зачисления средств:

получают отдельное уведомление;

могут обратиться в отделение банка для получения карты.

Для этого необходимо иметь при себе только паспорт и идентификационный код. То есть никаких дополнительных справок не требуется.

"В перспективе к процессу присоединятся и другие банки, что позволит упростить процедуру для граждан", - подытожили в министерстве.

"єЯсла": кто получает деньги по программе

Свириденко сообщила, что по состоянию на 4 марта средства по программе "єЯсла" начинают поступать для 1370 человек.

Она отметила, что выплата составляет 8 тысяч гривен ежемесячно:

при выходе на работу матери, отца или опекуна;

после того, как ребенку исполнился 1 год.

"Средства можно использовать для оплаты няни, ассистента или садика", - добавила премьер-министр.

Помощь по уходу: сколько семей получили

"Выплаты до 1 года перечислены более 46 тысяч семьям", - поделилась Свириденко.

Она напомнила также, что с начала этого года ежемесячная помощь по уходу за ребенком до года составляет 7 тысяч гривен.

Расширение возможностей: что планируют изменить

В завершение Свириденко рассказала, что правительство работает над расширением возможностей подачи заявок, в частности через "Дію".

Публикация Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Это нужно для того, чтобы получение помощи по уходу за детьми было для семей максимально:

простым;

понятным;

удобным.

"Также действуют другие выплаты: пособие по беременности и родам и 50 тысяч при рождении ребенка", - подытожила премьер-министр.