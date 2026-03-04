RU

Общество Образование Деньги Изменения

Деньги на няню и уход уже дают: где открыть спецсчет, чтобы получить "детские" выплаты

12:14 04.03.2026 Ср
3 мин
Выплаты "детской помощи" стартовали, однако где открыть спецсчет знают не все
aimg Ирина Костенко
Для родителей в Украине действуют различные программы поддержки (фото иллюстративное: freepik.com)

Украинцам начали выплачивать средства по программе "єЯсла" и по уходу за ребенком до 1 года. Значит родителям малышей нужен для этого соответствующий счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.

Читайте также: "Детские" выплаты станет легче получить и потратить: что изменилось для родителей в Украине

Спецсчет для детских выплат: где открыть

Согласно информации главы правительства, в Украине начались выплаты "детской помощи".

"Спецсчета для получения этих средств уже можно открыть в "Ощадбанке", - подчеркнула Свириденко.

При этом в пресс-службе Министерства социальной политики, семьи и единства ранее объяснили, что помощь по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста и "єЯсла" выплачиваются "на текущие счета со специальным режимом использования, открытые в уполномоченном банке".

"Сейчас первые такие специальные счета открывает АО "Ощадбанк", - уточнили в ведомстве.

Так, по обращению Пенсионного фонда Украины банк уже открыл первые счета со специальным режимом использования (для получателей пособий, которые подали заявления с начала 2026 года).

Уточняется, что люди, которым поступило сообщение об открытии счета, после зачисления средств:

  • получают отдельное уведомление;
  • могут обратиться в отделение банка для получения карты.

Для этого необходимо иметь при себе только паспорт и идентификационный код. То есть никаких дополнительных справок не требуется.

"В перспективе к процессу присоединятся и другие банки, что позволит упростить процедуру для граждан", - подытожили в министерстве.

"єЯсла": кто получает деньги по программе

Свириденко сообщила, что по состоянию на 4 марта средства по программе "єЯсла" начинают поступать для 1370 человек.

Она отметила, что выплата составляет 8 тысяч гривен ежемесячно:

  • при выходе на работу матери, отца или опекуна;
  • после того, как ребенку исполнился 1 год.

"Средства можно использовать для оплаты няни, ассистента или садика", - добавила премьер-министр.

Помощь по уходу: сколько семей получили

"Выплаты до 1 года перечислены более 46 тысяч семьям", - поделилась Свириденко.

Она напомнила также, что с начала этого года ежемесячная помощь по уходу за ребенком до года составляет 7 тысяч гривен.

Расширение возможностей: что планируют изменить

В завершение Свириденко рассказала, что правительство работает над расширением возможностей подачи заявок, в частности через "Дію".

Публикация Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Это нужно для того, чтобы получение помощи по уходу за детьми было для семей максимально:

  • простым;
  • понятным;
  • удобным.

"Также действуют другие выплаты: пособие по беременности и родам и 50 тысяч при рождении ребенка", - подытожила премьер-министр.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выросли "детские" выплаты в Украине в 2026 году и где их можно оформить.

Кроме того, мы объясняли, что важно знать о программе "єЯсла" в Украине - кто из родителей может получать 8 тысяч ежемесячно и на что тратить.

Читайте также, как родителям получить первые документы новорожденного "в несколько кликов" - без очередей и лишних бумаг.

