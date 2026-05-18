Деньги могут "сгореть": пользователей "Национального кэшбека" предупредили о дедлайне

17:10 18.05.2026 Пн
2 мин
Начисление кешбэка за покупки, совершенные в мае, ожидается в июле
aimg Анастасия Никончук
Фото: "Национальный кэшбек" (GettyImages)

Министерство экономики Украины напомнило участникам программы "Национальный кешбэк", что накопленные средства необходимо потратить до 30 июня 2026 года включительно.

В ведомстве подчеркнули, что сама программа продолжит действовать в обычном режиме.

Начисление компенсации за покупку украинских товаров останется без изменений, а выплаты будут поступать после 20 числа следующего месяца.

Когда поступят новые выплаты

Кешбэк за покупки, сделанные в апреле, украинцы получат в конце мая. Эти средства также необходимо использовать до конца июня.

Выплаты за майские покупки планируют провести уже в июле. Далее начисления будут происходить по стандартному графику.

Какой кешбэк начисляют украинцам

Участники программы могут получить 5% или 15% компенсации за покупку товаров украинского производства.

Кешбэк в размере 5% действует на продукты питания, аптечные товары, автотовары, а также товары для сада и огорода.

Компенсацию в 15% начисляют за покупку одежды, обуви, техники, игрушек, товаров для ремонта и хобби.

Также повышенный кешбэк распространяется на отдельные продукты питания, в частности сыры, макароны, овсяную и гречневую крупу.

На что можно потратить средства

Накопленные деньги разрешено использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, покупки украинских продуктов, лекарств, книг и другой печатной продукции.

Кроме того, средства можно направить на благотворительность и поддержку ВСУ.

В Минэкономики напомнили, что кешбэк начисляется только при безналичной оплате товаров, участвующих в программе.

Напоминаем, что Кабинет министров продлил действие программы "Национальный кешбэк" еще на два года. По данным правительства, за время работы инициативы большинство украинцев использовали полученные выплаты преимущественно для оплаты коммунальных услуг.

Отметим, что участникам программы "Национальный кешбэк" ранее рекомендовали до 15 мая выбрать банковскую карту в приложении "Дія" для зачисления накопленных выплат. Это было необходимо для корректного получения средств в системе.

