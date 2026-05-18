Деньги могут "сгореть": пользователей "Национального кэшбека" предупредили о дедлайне

В ведомстве подчеркнули, что сама программа продолжит действовать в обычном режиме.

Начисление компенсации за покупку украинских товаров останется без изменений, а выплаты будут поступать после 20 числа следующего месяца.

Когда поступят новые выплаты

Кешбэк за покупки, сделанные в апреле, украинцы получат в конце мая. Эти средства также необходимо использовать до конца июня.

Выплаты за майские покупки планируют провести уже в июле. Далее начисления будут происходить по стандартному графику.

Какой кешбэк начисляют украинцам

Участники программы могут получить 5% или 15% компенсации за покупку товаров украинского производства.

Кешбэк в размере 5% действует на продукты питания, аптечные товары, автотовары, а также товары для сада и огорода.

Компенсацию в 15% начисляют за покупку одежды, обуви, техники, игрушек, товаров для ремонта и хобби.

Также повышенный кешбэк распространяется на отдельные продукты питания, в частности сыры, макароны, овсяную и гречневую крупу.

На что можно потратить средства

Накопленные деньги разрешено использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, покупки украинских продуктов, лекарств, книг и другой печатной продукции.

Кроме того, средства можно направить на благотворительность и поддержку ВСУ.

В Минэкономики напомнили, что кешбэк начисляется только при безналичной оплате товаров, участвующих в программе.