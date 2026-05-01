Деньги за билеты на поезд будут возвращать по-новому, - УЗ

Когда вступают изменения

Новые правила возврата проездных документов утверждены приказом Министерства развития общин и территорий Украины, который уже прошел общественное обсуждение.

Обновленные условия будут применяться исключительно к внутренним рейсам.

Как изменится возврат средств

Суть нововведений заключается в переходе на прогрессивную шкалу компенсации.

Размер возвращаемой суммы будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда: чем ближе дата поездки, тем меньше средств получит пассажир.

При горизонте продаж в 20 дней действуют такие условия: при возврате за 15–20 дней компенсируется полная стоимость билета, за 10–14 дней — от 90 до 95%, за 5–9 дней — 75%, за 1–4 дня — 50%.

Если билет возвращается менее чем за сутки, но не позднее одного часа после отправления, возмещается только стоимость плацкарты.

Особые условия для военных

Для военнослужащих Сил обороны Украины, которые приобретают билеты через сервис Армия+, сохраняется полный возврат средств при сдаче билета до отправления поезда. Процедура осуществляется онлайн через приложение.

Гибкая модель расчета

Новая система учитывает не фиксированные сроки продажи, а фактический период, в течение которого билет находился в открытом доступе. В случае, если продажа открывается менее чем за 14 дней, применяется адаптированная шкала возврата.

Причины изменений

Введение таких правил направлено на стимулирование более раннего возврата билетов при изменении планов.

Это позволит быстрее возвращать места в продажу, улучшить планирование пассажиропотока и повысить эффективность управления перевозками.

Кроме того, нововведение рассматривается как инструмент противодействия перекупщикам и способ увеличения доходов на фоне роста расходов на восстановление инфраструктуры.