Деньги за билеты на поезд будут возвращать по-новому, - УЗ

В "Укрзализныце" сообщили о внедрении обновленных правил возврата билетов, которые начнут действовать с 2 мая и предусматривают изменение суммы компенсации в зависимости от времени отказа от поездки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци".
Новые правила возврата проездных документов утверждены приказом Министерства развития общин и территорий Украины, который уже прошел общественное обсуждение.
Обновленные условия будут применяться исключительно к внутренним рейсам.
Суть нововведений заключается в переходе на прогрессивную шкалу компенсации.
Размер возвращаемой суммы будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда: чем ближе дата поездки, тем меньше средств получит пассажир.
При горизонте продаж в 20 дней действуют такие условия: при возврате за 15–20 дней компенсируется полная стоимость билета, за 10–14 дней — от 90 до 95%, за 5–9 дней — 75%, за 1–4 дня — 50%.
Если билет возвращается менее чем за сутки, но не позднее одного часа после отправления, возмещается только стоимость плацкарты.
Для военнослужащих Сил обороны Украины, которые приобретают билеты через сервис Армия+, сохраняется полный возврат средств при сдаче билета до отправления поезда. Процедура осуществляется онлайн через приложение.
Новая система учитывает не фиксированные сроки продажи, а фактический период, в течение которого билет находился в открытом доступе. В случае, если продажа открывается менее чем за 14 дней, применяется адаптированная шкала возврата.
Введение таких правил направлено на стимулирование более раннего возврата билетов при изменении планов.
Это позволит быстрее возвращать места в продажу, улучшить планирование пассажиропотока и повысить эффективность управления перевозками.
Кроме того, нововведение рассматривается как инструмент противодействия перекупщикам и способ увеличения доходов на фоне роста расходов на восстановление инфраструктуры.
