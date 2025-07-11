Деньги или наследство: кому из знаков Зодиака повезет до конца недели

До конца недели финансовая удача улыбнется нескольким знакам Зодиака. Астрологи прогнозируют неожиданную прибыль, возможность выигрыша или даже получения наследства.

Кто окажется среди счастливчиков, и какие события могут принести дополнительные деньги, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Овен

Для Овнов неделю может принести внезапные денежные поступления, в частности, возврат старого долга или прибавку к зарплате.

Следует быть внимательными к мелочам - выгодные возможности могут появиться неожиданно. Не отказывайтесь от дополнительных подработок или коротких проектов.

Телец

Тельцам на этой неделе могут вернуть давнюю инвестицию или порадовать денежным подарком близкие.

Есть вероятность получения наследства или оформления документов, связанных с недвижимостью или имуществом. Также могут поступить доходы из неожиданного источника.

Весы

Для Весов финансовый прорыв может быть связан с партнерскими проектами или успешным соглашением.

Не исключены приятные бонусы, премии или выгодные знакомства, быстро конвертируемые в доход. Следует обращать внимание на мелкие детали в денежных вопросах - все сложится в вашу пользу.

Скорпион

Скорпионы могут получить долгожданную сумму или узнать новости по наследству или недвижимости.

Также есть шансы на выигрыш, денежную компенсацию или заключение финансово выгодного контракта. Удача на вашей стороне - главное, не упустить возможность.

Эта неделя может стать особенной для Овнов, Тельцов, Весов и Скорпионов - как в плане денежных поступлений, так и в виде приятных финансовых сюрпризов.

Если вы среди этих знаков, звезды советуют быть внимательными к возможностям и не бояться действовать.