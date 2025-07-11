Гроші чи спадок: кому зі знаків Зодіаку пощастить до кінця тижня
До кінця тижня фінансова удача посміхнеться кільком знакам Зодіаку. Астрологи прогнозують несподіваний прибуток, можливість виграшу або навіть отримання спадщини.
Хто опиниться серед щасливчиків, і які події можуть принести додаткові гроші, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.
Овен
Для Овнів тиждень може принести раптові грошові надходження, зокрема, повернення старого боргу або надбавку до зарплати.
Варто бути уважними до дрібниць - вигідні можливості можуть з'явитися несподівано. Не відмовляйтеся від додаткових підробітків або коротких проєктів.
Телець
Тельцям цього тижня можуть повернути давню інвестицію або порадувати грошовим подарунком близькі.
Є ймовірність отримання спадщини або оформлення документів, пов'язаних із нерухомістю чи майном. Також можуть надійти доходи з несподіваного джерела.
Терези
Для Терезів фінансовий прорив може бути пов'язаний із партнерськими проєктами або успішною угодою.
Не виключені приємні бонуси, премії або вигідні знайомства, які швидко конвертуються в дохід. Необхідно звертати увагу на дрібні деталі в грошових питаннях - усе складеться на вашу користь.
Скорпіон
Скорпіони можуть отримати довгоочікувану суму або дізнатися новини щодо спадщини чи нерухомості.
Також є шанси на виграш, грошову компенсацію або укладення фінансово вигідного контракту. Удача на вашому боці - головне, не упустити можливість.
Цей тиждень може стати особливим для Овнів, Тельців, Терезів і Скорпіонів - як у плані грошових надходжень, так і у вигляді приємних фінансових сюрпризів.
Якщо ви серед цих знаків, зірки радять бути уважними до можливостей і не боятися діяти.
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