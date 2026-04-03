Деньги за 48 часов: Кабмин запустил выплаты на автономное питание для жителей Харькова
Отныне жители многоквартирных домов в Харьковской области смогут получить государственную помощь на установку оборудования для автономного электропитания во время длительных отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кабинета министров Украины.
Правительство расширило программу поддержки "СвітлоДІМ" на Харьковскую область.
Кто и сколько может получить
Размер помощи зависит от характеристик дома - его этажности и количества подъездов.
В частности:
- 100 тысяч гривен - для домов до 6 этажей;
- 200 тысяч гривен - для домов от 7 до 16 этажей;
- 300 тысяч гривен - для домов от 17 этажей, а также для домов с котельными и домов от 4 до 16 этажей (включительно), если в них три и более подъездов.
Подать заявку могут ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, а также управляющие многоквартирных домов независимо от формы собственности.
На что можно потратить средства
Полученные деньги разрешено использовать на закупку оборудования для автономного питания.
Речь идет о:
- бензиновых, дизельных или газовых генераторах;
- инверторах;
- блоки управления высоковольтными батареями;
- аккумуляторы;
- солнечные панели.
Программа направлена на обеспечение бесперебойной работы ключевых систем в домах - водоснабжения, связи, лифтов, освещения и теплоснабжения.
Как подать заявку
Вся процедура полностью цифровая.Заявки подаются онлайн через электронный кабинет на портале "Дія". Без бумажных документов, очередей и дополнительных обращений.
Решения будут приниматься в короткие сроки:
- заявки рассматривает комиссия при Минразвития;
- выплата средств осуществляется в течение 48 часов после валидации.
Для участия нужно открыть отдельный счет в гривне со специальным режимом использования в одном из банков-партнеров. К программе уже присоединились: Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, UKRSIBBANK, Глобус Банк, VST Bank, Кредобанк.
Важные сроки
После получения средств оборудование нужно приобрести в течение 45 календарных дней, но не позднее 20 декабря 2026 года. После установки необходимо подать отчет об использовании средств через "Дію" в течение 30 рабочих дней.
Отдельно отмечается, что форма электронного отчета станет доступной в приложении "Дія" в течение апреля.
Почему это важно
Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, программа уже доказала эффективность в Киеве и Киевской области. За более чем два месяца финансирование получили 1 136 многоквартирных домов на сумму более 289 млн гривен.
По его словам, такие решения помогают повысить устойчивость жилой инфраструктуры, подготовиться к зиме и обеспечить более стабильные условия для жизни во время войны.
Минразвития также подготовило разъяснения по оформлению заявок и систематизировало распространенные ошибки, чтобы упростить подачу документов для участников программы.
Напомним, программа "СвітлоДім" предназначена для ОСМД, управляющих компаний и жилищных кооперативов и предусматривает поддержку установки автономных источников энергии в многоквартирных домах. В рамках инициативы они могут получить финансирование от 100 до 300 тысяч гривен на приобретение генераторов, аккумуляторов, инверторов или солнечных панелей.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.