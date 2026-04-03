Деньги за 48 часов: Кабмин запустил выплаты на автономное питание для жителей Харькова

20:18 03.04.2026 Пт
3 мин
Сумма помощи зависит от количества этажей и подъездов в доме
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Харьковчане смогут получить денежную помощь на генераторы (Getty Images)

Отныне жители многоквартирных домов в Харьковской области смогут получить государственную помощь на установку оборудования для автономного электропитания во время длительных отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кабинета министров Украины.

Правительство расширило программу поддержки "СвітлоДІМ" на Харьковскую область.

Кто и сколько может получить

Размер помощи зависит от характеристик дома - его этажности и количества подъездов.

В частности:

  • 100 тысяч гривен - для домов до 6 этажей;
  • 200 тысяч гривен - для домов от 7 до 16 этажей;
  • 300 тысяч гривен - для домов от 17 этажей, а также для домов с котельными и домов от 4 до 16 этажей (включительно), если в них три и более подъездов.

Подать заявку могут ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, а также управляющие многоквартирных домов независимо от формы собственности.

На что можно потратить средства

Полученные деньги разрешено использовать на закупку оборудования для автономного питания.

Речь идет о:

  • бензиновых, дизельных или газовых генераторах;
  • инверторах;
  • блоки управления высоковольтными батареями;
  • аккумуляторы;
  • солнечные панели.

Программа направлена на обеспечение бесперебойной работы ключевых систем в домах - водоснабжения, связи, лифтов, освещения и теплоснабжения.

Как подать заявку

Вся процедура полностью цифровая.Заявки подаются онлайн через электронный кабинет на портале "Дія". Без бумажных документов, очередей и дополнительных обращений.

Решения будут приниматься в короткие сроки:

  • заявки рассматривает комиссия при Минразвития;
  • выплата средств осуществляется в течение 48 часов после валидации.

Для участия нужно открыть отдельный счет в гривне со специальным режимом использования в одном из банков-партнеров. К программе уже присоединились: Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, UKRSIBBANK, Глобус Банк, VST Bank, Кредобанк.

Важные сроки

После получения средств оборудование нужно приобрести в течение 45 календарных дней, но не позднее 20 декабря 2026 года. После установки необходимо подать отчет об использовании средств через "Дію" в течение 30 рабочих дней.

Отдельно отмечается, что форма электронного отчета станет доступной в приложении "Дія" в течение апреля.

Почему это важно

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, программа уже доказала эффективность в Киеве и Киевской области. За более чем два месяца финансирование получили 1 136 многоквартирных домов на сумму более 289 млн гривен.

По его словам, такие решения помогают повысить устойчивость жилой инфраструктуры, подготовиться к зиме и обеспечить более стабильные условия для жизни во время войны.

Минразвития также подготовило разъяснения по оформлению заявок и систематизировало распространенные ошибки, чтобы упростить подачу документов для участников программы.

Напомним, программа "СвітлоДім" предназначена для ОСМД, управляющих компаний и жилищных кооперативов и предусматривает поддержку установки автономных источников энергии в многоквартирных домах. В рамках инициативы они могут получить финансирование от 100 до 300 тысяч гривен на приобретение генераторов, аккумуляторов, инверторов или солнечных панелей.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
