Без денег на декарбонизацию Украина может потерять промышленность, - ЦЕРН

Комментируя дискуссию вокруг внедрения механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM), Антипов отметил, что технологическая модернизация возможна только если под нее выделены целевые средства. Но без финансирования это превращается в требование, которое невозможно выполнить.

"Если регуляторы говорят: смотрите, вам нужно декарбонизировать свою промышленность, вот вам под это финансирование, - это ведет к модернизации. А если регуляторы говорят: вам нужно декарбонизировать свою промышленность без финансирования, - то декарбонизировать ее можно только одним образом - закрыть. Нет промышленности - нет карбонового следа", - пояснил эксперт.

Он также подверг критике позицию отдельных европейских институтов относительно якобы незначительного влияния CBAM на украинскую экономику - по его убеждению, такие оценки не учитывают мультипликативный эффект перерабатывающих отраслей, в частности металлургии, цементной промышленности и производства удобрений.

"Сокращение производства в одной отрасли автоматически влечет падение в смежных секторах. Это зарплаты, налоги и занятость. Поэтому говорить о незначительном влиянии CBAM - некорректно", - подчеркнул он.

Говоря об источниках финансирования модернизации, Антипов отметил: рыночные инвестиции в нынешних условиях маловероятны из-за высоких военных и экономических рисков. Реалистичным путём остаются гранты, государственная и международная помощь.

"В Европейском Союзе "зеленая" трансформация происходила не за счет рыночных инвестиций, а через национальные и наднациональные фонды. Для Украины, с ее масштабами и состоянием экономики, возможен только подобный подход", - подытожил эксперт.