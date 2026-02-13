Денег не будет: украинцев предупреждают о фейковой помощи в Telegram

В Telegram обнаружен фейковый канал, который маскируется под программу энергетической поддержки и собирает персональные данные украинцев под видом выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации.
В мессенджере Telegram появился поддельный канал под названием "ЕнергоПідтримка від ЄС".
Его создатели предлагают пользователям заполнить анкету, обещая финансовую помощь якобы от Укренерго совместно с Украинским Красным Крестом.
Для получения средств людям предлагают передать личную информацию, включая контактные и другие конфиденциальные данные.
В Украинском Красном Кресте официально заявили, что не публиковали подобных объявлений и не проводят регистрацию для получения указанной "помощи".
Организация подчеркнула, что все программы, инициативы и партнерские проекты анонсируются исключительно через проверенные и официальные каналы коммуникации.
Актуальная информация о деятельности и гуманитарных инициативах размещается только на официальных ресурсах организации.
Эксперты призывают граждан внимательно проверять источники, не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать персональные данные непроверенным платформам.
Подобные схемы направлены на сбор информации и могут использоваться для дальнейших мошеннических действий.
Распространение фейковых программ помощи активизируется на фоне сложной энергетической ситуации, что делает тему особенно чувствительной для украинцев.
Отметим, что на фоне энергокризиса мошенники активизировали схемы с псевдовыплатами, предлагая украинцам несуществующую финансовую помощь в обмен на доступ к банковским данным. Злоумышленники используют чувствительную тему для выманивания конфиденциальной информации, поэтому гражданам следует особенно внимательно проверять источники подобных предложений и не передавать реквизиты посторонним ресурсам.
