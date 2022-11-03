Громов о возможном наступлении на Киев: ВСУ постараются опередить противника
На данный момент украинские военные делают все возможное, чтобы противостоять возможному наступлению на Киев снова. При этом оборонные рубежи строятся не только в пределах Киева, а и на всех направлениях, где угроза остается реальной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.
"Оборонительные позиции создаются не только в пределах Киева. Оборонные позиции создаются в тех городах, откуда мы чувствуем попытки противника несколько усугубить ситуацию", - сказал он.
Высказываясь по поводу оповещения населения о наступлении противника, Громов констатировал, что, естественно, это не будет ни для кого тайна.
"Но мы будем прилагать усилия, чтобы опередить противника в попытке им захватить наши территории. Это не значит, что мы будем вести боевые действия на территории республики Беларусь, или на другой территории. Это, прежде всего, устойчивая защита своих границ", - подчеркнул представитель Генштаба ВСУ .
Напомним, украинские военные наращивают оборонительные рубежи Киева. Вокруг столицы создается многоэшелонированная защита.
Как сообщалось, Россия продолжает перекидывать своих военных в Беларусь и проводить мероприятия по подготовке совместных Вооруженных сил. В то же время ситуация на границе продолжает оставаться контролируемой и стабильной.
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