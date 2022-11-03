Громов о возможном наступлении на Киев: ВСУ постараются опередить противника

На данный момент украинские военные делают все возможное, чтобы противостоять возможному наступлению на Киев снова. При этом оборонные рубежи строятся не только в пределах Киева, а и на всех направлениях, где угроза остается реальной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"Оборонительные позиции создаются не только в пределах Киева. Оборонные позиции создаются в тех городах, откуда мы чувствуем попытки противника несколько усугубить ситуацию", - сказал он.

Высказываясь по поводу оповещения населения о наступлении противника, Громов констатировал, что, естественно, это не будет ни для кого тайна.

"Но мы будем прилагать усилия, чтобы опередить противника в попытке им захватить наши территории. Это не значит, что мы будем вести боевые действия на территории республики Беларусь, или на другой территории. Это, прежде всего, устойчивая защита своих границ", - подчеркнул представитель Генштаба ВСУ .