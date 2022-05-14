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Гучні вибухи лунають над Бєлгородською областю в РФ

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Білгородська область, Субота 14 травня 2022 04:04
Гучні вибухи лунають над Бєлгородською областю в РФ Фото: у російському Бєлгороді лунають гучні вибухи (t.me/belgorod01)
Автор: Артур Родивилов

У нічному небі над російською Бєлгородською областю лунають гучні вибухи. Жителі також повідомляють про яскраві спалахи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".

Поки що повідомлень про руйнування або постраждалих не надходило, так само як і пояснень від місцевої влади про характер і походження вибухів. Місцеві жителі в соціальних мережах припускають, що гучні звуки пов'язані з роботою російської бойової авіації.

Відзначимо, раніше в російському Бєлгороді заявили про пошкоджене залізничне полотне у Щебекинском районі.

Також повідомлялося, що в Курській області біля кордону з Україною обвалився залізничний міст, причини інциденту встановлюються.

До цього вночі біля Бєлгорода в селі Червоний Жовтень стався сильний вибух на військових складах, викликавши у місцевих жителів справжню паніку-мережі "вибухнули" різноманітними повідомленнями про українські ДРГ, евакуацію з міста, розставлені мітки та інше. Тоді в результаті події постраждали четверо російських військових. Влада пояснила причину вибуху "людським фактором".

Українська розвідка повідомляла, що російське керівництво планує здійснити теракти на своїх територіях. Таким чином Росія може звинуватити Україну і посіяти антиукраїнські настрої в суспільстві.

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