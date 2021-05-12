"Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає

Один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктор Медведчук і його близький соратник Тарас Козак стали підозрюваними у справі про держзраду і замах на розграбування національних цінностей на окупованій території. Це, по суті, стало продовженням санкцій, які кілька місяців тому Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела проти самого Медведчука, його оточення та активів.

"Медведчук завжди діяв так, що було ясно: Україна його не цікавить. Він готовий "співпрацювати" з ким завгодно заради особистої вигоди. Кримінальні провадження, які зараз дійшли до тієї стадії, коли можливе вручення підозри, підтверджують те, що політика для Медведчука – це просто інструмент руйнування державності з одного боку і спосіб класичного тіньового збагачення з іншого", – заявив виданню радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Шлях до підозри

Якоюсь мірою символічно, що висунення підозри Віктору Медведчуку – куму російського президента Володимира Путіна, відбулося 11 травня. У цей день сім років тому в так званих "Л/ДНР" пройшли "референдуми про самовизначення". За їх результатами окупанти оголосили про "суверенітет" і бажання вступити до складу Російської Федерації.

Днями в ЗМІ з'явився запис нібито розмови Медведчука з лідером донецьких бойовиків Денисом Пушиліним від 9 травня 2015 року. Чоловік з голосом схожим на голову політради ОПЗЖ вітає свого візаві з подвійним святом: днем народження і "днем Перемоги". Співрозмовники бажають один одному "побільше перемог у житті".

На той момент Віктор Медведчук був одним з представників України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі. У цьому процесі він займався обміном полоненими. Саме з ним представники РФ і сепаратисти погоджувалися предметно вести переговори з цього питання.

Йому присвячена ще одна частина злитих в медіа записів, на яких імовірно спілкуються Медведчук і тодішній "куратор українського напрямку" в Кремлі Владислав Сурков. Крім обміну вони обговорюють постачання електроенергії в окупований Крим, а в наступній серії – схеми фінансування терористів в ОРДЛО і Мінські угоди. Самі фігуранти спростували достовірність записів.

Глава СБУ Іван Баканов і генпрокурор Ірина Венедіктова на брифінгу, 11 травня (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Однак ці "плівки" поки в хід не пішли. Замість них на спільному брифінгу голова СБУ Іван Баканов і Генеральний прокурор Ірина Венедіктова продемонстрували досі мало відомі епізоди відносин Медведчука і Козака з окупантами. Йдеться про передачу росіянам родовища "Глибока" на шельфі окупованого Криму, інформації про секретний підрозділ української армії та плани створення агентурної мережі для підривної діяльності.

Все це стало підставою для висунення підозр, в тому числі і в державній зраді. За даними слідства, Тарас Козак на даний момент знаходиться на території РФ, а ось Віктор Медведчук – в Україні. У вівторок, 11 травня, в офісі ОПЗЖ і декількох будинках її співголови пройшли обшуки.

Сам Медведчук у письмовій заяві на сайті своєї партії назвав те, що відбувається, "політичною розправою за принципову позицію". Він упевнений, що справжньою причиною обшуків було нібито вручення йому повідомлення про підозру. Чи вдалося це правоохоронцям – досі офіційно невідомо.

"Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя. Я і далі буду брати участь у законних слідчих діях і домагатися справедливості як для себе, так і для всіх українських виборців, які довірили мені високе звання народного депутата України", – додав Медведчук.

Після вручення підозри народним депутатам оберуть запобіжний захід. Ще два роки тому у справі про держзраду це могло бути тільки утримання під вартою, без можливості застави, особистого зобов'язання, поруки або домашнього арешту. Але влітку 2019 року Конституційний суд вирішив, що ця норма не відповідає Основному закону. Так що де Медведчук і Козак проведуть час до розгляду справи по суті – поки питання відкрите.

Варто відзначити, що пред'явлені підозри можуть стати для Медведчука далеко не останніми. Після публікації згаданих вище "плівок" в СБУ заявили, що ретельно вивчають записи "на предмет наявності в діях співрозмовників ознак кримінального злочину". Також навесні спецслужба активно зацікавилася можливою причетністю організації "Український вибір" до окупації Кримського півострова.

СБУ провела обшуки в будинках і офісі Медведчука (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Крім цього, на початку березня на об'єктах мережі АЗС Glusco, яку пов'язують з Медведчуком, провели ряд обшуків у кримінальній справі про ухилення від сплати податків. Після цього вона фактично припинила свою роботу. Можливі й нові повороти в розслідуванні про відчуження трубопроводу "Самара-Західний напрямок", який взимку РНБО повернула державі.

"Сьогоднішні процеси щодо Медведчука вкрай важливі для досягнення реальної прозорості державності в Україні – як політичної, так і економічної. Діяльності Медведчука була дана оцінка ще на відповідному засіданні РНБО, коли приймалося рішення про застосування санкцій і по ньому і по пов'язаним із Медведчуком особам. Не тільки в медійній, а й в економічній частині. Зараз ця оцінка отримала логічне продовження", – пояснив виданню Михайло Подоляк.

Оцінка наслідків

Ще в кінці серпня 2019 року Володимир Зеленський, коментуючи питання фінансування політсили Віктора Медведчука і пов'язаних з ним телеканалів, анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться". Відтоді лідер ОПЗЖ, очевидно, тільки погіршував своє становище.

Спроби Медведчука знову замкнути на собі процес обміну полоненими і в статусі рядового нардепа вести прямі переговори з керівництвом Кремля, в тому числі з "газового питання", не залишилися непоміченими на Банковій. Певною мірою санкції РНБО стали на них відповіддю, а кримінальні справи і підозра – кульмінацією.

Чим у свою чергу може відповісти Медведчук? Після блокування афілійованих з ним телеканалів їх аудиторія значно зменшилася, тому малоймовірно, що вони стануть серйозним інструментом у його боротьбі з владою. Також нардеп навряд чи може повною мірою розраховувати на активні дії всієї фракції ОПЗЖ у Верховній раді. Його стосунки з іншими лідерами цієї політсили складно назвати безхмарними.

В оточенні Медведчука поки не захотіли коментувати РБК-Україна свої подальші плани щодо його захисту. Юрій Бойко заявив російським ЗМІ, що "нічого страшного не буде, ми їх в образу не дамо". Загальна заява на сайті ОПЗЖ без підписів хоч і наповнена різкими формулюваннями, але по суті своїй досить розмита.

"У цих умовах партія залишає за собою право звернутися до українського народу для того, щоб вжити всіх необхідних заходів і обмежити свавілля і беззаконня, пограбування і геноцид громадян, переслідування інакомислячих", – йдеться в повідомленні.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що в осяжному майбутньому у Медведчука і його найближчих соратників з високою часткою ймовірності не буде перспектив в українській політиці. Мовляв, тепер перед ним стоять питання іншого порядку: відбудеться затримання чи ні, коли і яким буде вирок, а не про те, щоб йти на наступні вибори.

"Безумовно це вплине на політичний ландшафт. Це послаблює відверто проросійські сили, найбільш агресивні. Тому що по них будуть такі ж дії. Буде певна деморалізація і ослаблення ОПЗЖ. Не виключаю, що через деякий час відбудеться переформатування цього проекту, створення нового на чолі з Бойком і Льовочкіним, і вони захочуть відмежуватися від Медведчука", – сказав Фесенко РБК-Україна.

Путін не відреагував на підозру Медведчуку (фото: kremlin.ru)

Не варто забувати і про головний "козир" Медведчука – кумівство з президентом Росії. Правда, Кремль поки ніяк не відреагував на новини про його кримінальне переслідування в Україні. Минулого разу загострення на Донбасі хоч і частково збіглося за часом із санкціями РНБО, але, вочевидь, було продиктовано більш глобальними причинами.

Представник Донецька в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш вважає, що останні події не матимуть значних наслідків для мирного процесу. На нього більшою мірою впливає не підозра Медведчуку, а переговори про зустріч президентів США і Російської Федерації, зазначив він у коментарі виданню.

"По Медведчуку все було прогнозовано. Це ніяк не вплине на переговори по Донбасу. Не думаю, що це призведе до загострення ситуації на фронті, якщо воно і відбудеться, то це пов'язано не з Медведчуком, а із загальною геополітичною ситуацією. В першу чергу з ходом переговорів про зустріч Путіна з Байденом, оскільки Україна зараз відкрито стала майданчиком для з'ясування відносини між США і Росією", – пояснив Гармаш.

Очевидних загроз чинній владі через активізацію у справі Медведчука поки не видно. А ось електоральні бонуси відчутні ще після санкцій. Рейтинги Зеленського і "Слуги народу" не тільки стабілізувалися після падіння, але і почали потроху зростати.

"Ця ситуація може додати бали Зеленському. Дуже показово, що після того, як за його ініціативою РНБО почала вводити санкції проти Медведчука, Козака та інших – останні три місяці рейтинги зростають. Це безумовно посилює позиції президента. Справа не тільки в рейтингах. Його почали боятися. А після цих подій боятися будуть ще більше", – вважає політолог Фесенко.