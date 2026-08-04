Бойцы ССО шепотом и без всякого выстрела захватили в плен двух оккупантов (видео)

Российские военные проснулись в своих тайниках уже под прицелом украинских спецназовцев. Операция завершилась взятием в плен двух оккупантов без единого выстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины .

По данным ССО, при выполнении специального задания на одном из направлений группа спецназначения обнаружила индивидуальные тайники российских военных во враждебном тылу.

Позиции оккупантов были хорошо обустроены: с перекрытием, маскировкой и минимальным количеством демаскирующих признаков. Несмотря на это, украинские спецназовцы первыми обнаружили противников и незаметно подошли к их укрытиям.

После этого бойцы ССО открыли тайники и, держа оружие в упор, шепотом предложили россиянам не сопротивляться.

В результате двух военнослужащих РФ удалось взять в плен без единого выстрела.

"В реалиях новой дроновой войны и глубоких килзон все больше россиян гибнет по дороге к позициям, почти не имея шансов на выживание. Тем сложнее и важнее пополнять обменный фонд, чтобы в будущем вернуть из плена украинских защитников", - отметили в ССО.

Военные силы специальных операций продолжают выполнять задачи во враждебном тылу и серой зоне, большинство из которых не разглашается.