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Бойцы ССО шепотом и без всякого выстрела захватили в плен двух оккупантов (видео)

17:54 04.08.2026 Вт
2 мин
Хорошо замаскированные тайники не помогли оккупантам избежать плена
aimg Мария Науменко
Бойцы ССО шепотом и без всякого выстрела захватили в плен двух оккупантов (видео) Фото: военнослужащий Сил специальных операций ВСУ (sof.mil.gov.ua)
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Российские военные проснулись в своих тайниках уже под прицелом украинских спецназовцев. Операция завершилась взятием в плен двух оккупантов без единого выстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.

По данным ССО, при выполнении специального задания на одном из направлений группа спецназначения обнаружила индивидуальные тайники российских военных во враждебном тылу.

Позиции оккупантов были хорошо обустроены: с перекрытием, маскировкой и минимальным количеством демаскирующих признаков. Несмотря на это, украинские спецназовцы первыми обнаружили противников и незаметно подошли к их укрытиям.

После этого бойцы ССО открыли тайники и, держа оружие в упор, шепотом предложили россиянам не сопротивляться.

В результате двух военнослужащих РФ удалось взять в плен без единого выстрела.

"В реалиях новой дроновой войны и глубоких килзон все больше россиян гибнет по дороге к позициям, почти не имея шансов на выживание. Тем сложнее и важнее пополнять обменный фонд, чтобы в будущем вернуть из плена украинских защитников", - отметили в ССО.

Военные силы специальных операций продолжают выполнять задачи во враждебном тылу и серой зоне, большинство из которых не разглашается.

Напомним, ранее Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что уже по меньшей мере 20 российских военных после обмена повторно сдались в украинский плен.

В штабе объяснили, что российское командование после обмена снова отправляет их на фронт, в то время как каждый пленник пополняет обменный фонд Украины и увеличивает возможности для возвращения украинских защитников.

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