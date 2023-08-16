Гражданам РФ и Беларуси хотят запретить голосовать на выборах в Эстонии

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении права жителей с гражданством РФ и Беларуси на участие в местных выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

В ближайшее время министр юстиции Каале Лаанет представит его партнерам по коалиции и общественности.

В проекте закона Министерство указывает, что эстонское государство не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства.

Чем обосновывается введение запрета на голосование гражданам РФ

Авторы проекта подчеркивают, что "в соответствии с Конституцией Российской Федерации, защита Отечества (России) является обязанностью каждого гражданина РФ".

Также имели место случаи, когда граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Эстонии, получали мобилизационные призывы из страны своего гражданства для прохождения службы в вооруженных силах

Также с помощью этого законопроекта в Закон о выборах будет внесена поправка, согласно которой иностранец, являющийся гражданином иностранного государства, признанного Европейским парламентом или Рийгикогу (парламент Эстонии - ред.) страной-агрессором, не может участвовать в голосовании.

Целью законодательных изменений является временное ограничение избирательных прав граждан России, проживающих в Эстонии, на выборах в органы местного самоуправления. Это же положение коснется и граждан Беларуси.

В законе есть спорные вопросы

Также отмечается, что этот законопроект может противоречить Конституции Эстонии, а также положениям Европейского Союза.

В связи с чем глава Минюста Калле Лаанет признал, что ряд спорных вопросов, возможно, предстоит окончательно решить Государственному суду.

Однако законопроект основывается на одном из решений коллегии Госсуда по уголовным делам, в котором, среди прочего, говорилось о том, что основные права "могут быть ограничены в качестве исключения для защиты другого основного права или конституционных ценностей".

Следующие муниципальные выборы состоятся в Эстонии в октябре 2025 года.

Эстония помогает Украине

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.

Так, правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

А недавно правительство Эстонии приняло решение передать Украине дополнительную военную помощь. В частности, партию ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.