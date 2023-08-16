ua en ru
Ср, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гражданам РФ и Беларуси хотят запретить голосовать на выборах в Эстонии

Новина українською →
Эстония, Среда 16 августа 2023 17:42
Гражданам РФ и Беларуси хотят запретить голосовать на выборах в Эстонии Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении права жителей с гражданством РФ и Беларуси на участие в местных выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В ближайшее время министр юстиции Каале Лаанет представит его партнерам по коалиции и общественности.

В проекте закона Министерство указывает, что эстонское государство не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства.

Чем обосновывается введение запрета на голосование гражданам РФ

Авторы проекта подчеркивают, что "в соответствии с Конституцией Российской Федерации, защита Отечества (России) является обязанностью каждого гражданина РФ".

Также имели место случаи, когда граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Эстонии, получали мобилизационные призывы из страны своего гражданства для прохождения службы в вооруженных силах

Также с помощью этого законопроекта в Закон о выборах будет внесена поправка, согласно которой иностранец, являющийся гражданином иностранного государства, признанного Европейским парламентом или Рийгикогу (парламент Эстонии - ред.) страной-агрессором, не может участвовать в голосовании.

Целью законодательных изменений является временное ограничение избирательных прав граждан России, проживающих в Эстонии, на выборах в органы местного самоуправления. Это же положение коснется и граждан Беларуси.

В законе есть спорные вопросы

Также отмечается, что этот законопроект может противоречить Конституции Эстонии, а также положениям Европейского Союза.

В связи с чем глава Минюста Калле Лаанет признал, что ряд спорных вопросов, возможно, предстоит окончательно решить Государственному суду.

Однако законопроект основывается на одном из решений коллегии Госсуда по уголовным делам, в котором, среди прочего, говорилось о том, что основные права "могут быть ограничены в качестве исключения для защиты другого основного права или конституционных ценностей".

Следующие муниципальные выборы состоятся в Эстонии в октябре 2025 года.

Эстония помогает Украине

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.

Так, правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

А недавно правительство Эстонии приняло решение передать Украине дополнительную военную помощь. В частности, партию ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Эстония
NEWS
Украинские бойцы показали кадры освобождения Урожайного
Украинские бойцы показали кадры освобождения Урожайного
DAILY
Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза