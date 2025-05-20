Гражданин Чехии вступил в армию РФ, а теперь просит Прагу о помощи

Министерство иностранных дел Чехии рассматривает случай чеха, который вступил в российскую армию и теперь просит помощи у родной страны.

Об этом сообщил представитель МИД Чехии Даниэль Дрейк, передает РБК-Украина со ссылкой на Vinegret.Cz .

"Сейчас мы занимаемся случаем чешского гражданина, который некоторое время назад выехал в Россию, где вступил в российскую армию и теперь просит помощи у властей Чехии. В связи с этим мы хотели бы напомнить, что уже давно настойчиво предостерегаем от поездок в Россию и призываем чешских граждан покинуть страну. Ситуация с безопасностью напряженная, наше посольство в Москве имеет ограниченные возможности для оказания помощи и защиты", - рассказал Дрейк.

По его словам, просьба гражданина Чехии, который оказался в российской армии, будет рассмотрена дипломатией в соответствии с чешскими законами и Венской конвенцией о консульских сношениях.

Обстоятельства, при которых неназванный мужчина вступил в армию РФ, участвует ли он в боях против Украины и когда именно прибыл в Россию, представитель МИД Чехии не уточнил.

Отмечается, что Уголовный кодекс запрещает чешским гражданам служить в иностранных армиях. Это считается наемничеством и карается тюрьмой, за исключением случаев, когда они воюют на стороне государства, которое обеспечивает общую оборону в случае нападения на Чехию.

Если чешский доброволец хочет вступить в иностранную армию, ему необходимо запросить специальное разрешение у президента Чехии.