Общественный транспорт в оккупированном Мариуполе в критическом состоянии, - ЦНС
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, техническое состояние 90% выходящих на рейс автобусов неудовлетворительное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Как отмечает украинский правительственный сайт, автопарк не обновляется и практически не ремонтируется из-за нехватки обслуживающего персонала.
Если и случается, что в городе появляются новые автобусы, то это списанные транспортные средства, которые некому утилизировать в России.
Также в ЦНС добавили, что в конце концов российские оккупанты давно сделали временно оккупированные территории Украины условным полигоном для хранения "своего хлама".
"Чтобы прекратить деградацию региона, необходимо освободить украинские земли от оккупанта", - резюмировали в ЦНС.
Напомним, что по данным Центра национального сопротивления, Россия имеет значительный дефицит кадров на оккупированных территориях Украины. Чтобы решить ситуацию, требования к людям снизили, но это не помогло россиянам. Поэтому оккупанты не могут полноценно запустить в работу ряд своих фейковых структур.
Также сообщалось, что вслед за водителями оккупанты не выплачивают заработную плату горнякам и шахтерам.
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