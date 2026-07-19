Общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями после атаки РФ: какие маршруты затронуло

"По причине повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках часть маршрутов временно работает с изменениями", - отметили в администрации.

В настоящее время задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваев №14, 15, 18, а также автобусов №2, 9, 50 и 112.

Для пассажиров трамваев №14 и №15 организовали временный автобусный маршрут №14-Т , курсирующий от проспекта Отрадного до Дегтяревского путепровода.

Как изменились маршруты троллейбусов

№ 19 – площадь Космонавтов – Воздухофлотский путепровод;

№ 31 – улица Милославская – Дегтяревский путепровод;

№ 35 – Кадетский Гай – бульвар Чоколовский – улица Вадима Гетьмана, далее – по привычному маршруту;

№ 6, 18, 28, 33 – до станции метро "Почайная";

№ 16, 23 – до станции метро "Дорогожичи".

Как курсируют автобусы

№2 – улица Вахтанга Кикабидзе – улица Любомира Гузара – улица Вадима Гетьмана – улица Шулявская;

№9 – улица Вахтанга Кикабидзе – бульвар Вацлава Гавела;

№ 50 – от улицы Северной до станции метро "Дорогожичи";

№ 112 – к улице Ивана Микитенко – улица Сечевых Стрельцов.

В КГГА отметили, что движение общественного транспорта и дальше будут корректироваться в соответствии с оперативной ситуацией в городе.

Обстрел Киева 19 июля

В ночь на 19 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. Попадание и падение обломков зафиксировали в Шевченковском, Соломенском, Днепровском, Деснянском и Святошинском районах.