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Общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями после атаки РФ: какие маршруты затронуло

09:34 19.07.2026 Вс
2 мин
Часть маршрутов сократили, а для пассажиров организовали временное сообщение
aimg Мария Науменко
Фото: общественный транспорт в столице курсирует с изменениями (Виталий Носач, РБК-Украина)

Последствия ночной атаки РФ сказались на работе общественного транспорта в Киеве. Из-за повреждения контактной сети часть маршрутов изменила схему движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"По причине повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках часть маршрутов временно работает с изменениями", - отметили в администрации.

В настоящее время задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваев №14, 15, 18, а также автобусов №2, 9, 50 и 112.

Для пассажиров трамваев №14 и №15 организовали временный автобусный маршрут №14-Т , курсирующий от проспекта Отрадного до Дегтяревского путепровода.

Как изменились маршруты троллейбусов

  • № 19 – площадь Космонавтов – Воздухофлотский путепровод;

  • № 31 – улица Милославская – Дегтяревский путепровод;

  • № 35 – Кадетский Гай – бульвар Чоколовский – улица Вадима Гетьмана, далее – по привычному маршруту;

  • № 6, 18, 28, 33 – до станции метро "Почайная";

  • № 16, 23 – до станции метро "Дорогожичи".

Как курсируют автобусы

  • №2 – улица Вахтанга Кикабидзе – улица Любомира Гузара – улица Вадима Гетьмана – улица Шулявская;

  • №9 – улица Вахтанга Кикабидзе – бульвар Вацлава Гавела;

  • № 50 – от улицы Северной до станции метро "Дорогожичи";

  • № 112 – к улице Ивана Микитенко – улица Сечевых Стрельцов.

В КГГА отметили, что движение общественного транспорта и дальше будут корректироваться в соответствии с оперативной ситуацией в городе.

Обстрел Киева 19 июля

В ночь на 19 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. Попадание и падение обломков зафиксировали в Шевченковском, Соломенском, Днепровском, Деснянском и Святошинском районах.

Наибольшие повреждения получили жилые дома в Шевченковском и Соломенском районах. Также возникли пожары в офисных и нежилых зданиях, супермаркете, общежитии, частном доме и автомобилях.

По состоянию на 9 утра количество пострадавших увеличилось до 15 человек.

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