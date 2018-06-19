Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Грізманн продовжив контракт з "Атлетіко" до 2023 року

НовиниСпорт    19.06.2018 - 09:45
Фото: Антуан Грізманн на ЧС-2018 (twitter.com/Atleti)
Фото: Антуан Грізманн на ЧС-2018 (twitter.com/Atleti)

Разом з Антуаном угоду перепідписав його співвітчизник Ернандес

Нападаючий збірної Франції Антуан Грізманн продовжив контракт з "Атлетіко" до 2023 року. Про це повідомляється на офіційному сайті мадридців.

Попередня угода між гравцем і клубом була розрахована до 2022 року. Також повідомляється, що французький захисник команди Лукас Ернандес продовжив контракт з мадридцями до 2024 року.

Крім того, контракт з клубом підписав новачок, півзахисник збірної Франції Тома Лемар, про перехід якого з "Монако" було оголошено раніше.

Нагадаємо, в послугах Грізманн була зацікавлена "Барселона", але кращий гравець фіналу Ліги Європи відмовився від переходу.

Всі три гравці в даний час виступають за збірну Франції на ЧС-2018. У першому матчі французи перемогли Австралію (2:1), Грізманн відзначився з пенальті.

"Реал" готовий активувати опцію викупу захисника "Атлетіко" "Атлетіко" піднявся на 2 місце в рейтингу клубних коефіцієнтів УЄФА
Теги публікації: Атлетіко, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся