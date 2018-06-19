Разом з Антуаном угоду перепідписав його співвітчизник Ернандес

Нападаючий збірної Франції Антуан Грізманн продовжив контракт з "Атлетіко" до 2023 року. Про це повідомляється на офіційному сайті мадридців.

Попередня угода між гравцем і клубом була розрахована до 2022 року. Також повідомляється, що французький захисник команди Лукас Ернандес продовжив контракт з мадридцями до 2024 року.

Крім того, контракт з клубом підписав новачок, півзахисник збірної Франції Тома Лемар, про перехід якого з "Монако" було оголошено раніше.

Нагадаємо, в послугах Грізманн була зацікавлена "Барселона", але кращий гравець фіналу Ліги Європи відмовився від переходу.

Всі три гравці в даний час виступають за збірну Франції на ЧС-2018. У першому матчі французи перемогли Австралію (2:1), Грізманн відзначився з пенальті.