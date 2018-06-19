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Гризманн продлил контракт с "Атлетико" до 2023 года

НовостиСпорт    19.06.2018 - 09:45
Фото: Антуан Гризманн на ЧМ-2018 (twitter.com/Atleti)
Фото: Антуан Гризманн на ЧМ-2018 (twitter.com/Atleti)

Вместе с Антуаном соглашение переподписал его соотечественник Эрнандес

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн продлил контракт с "Атлетико" до 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте мадридцев.

Предыдущее соглашение между игроком и клубом было рассчитано до 2022 года. Также сообщается, что французский защитник команды Лукас Эрнандес продлил контракт с мадридцами до 2024 года.

Кроме того, контракт с клубом подписал новичок, полузащитник сборной Франции Тома Лемар, о переходе которого из "Монако" было объявлено ранее.

Напомним, в услугах Гризманна была заинтересована "Барселона", но лучший игрок финала Лиги Европы отказался от перехода.

Все три игрока в настоящее время выступают за сборную Франции на ЧМ-2018. В первом матче французы победили Австралию (2:1), Гризманн отличился с пенальти.

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Теги публикации: Атлетико, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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