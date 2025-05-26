Гривна изменит облик: что планируют в НБУ

"Деньги - то, что возвеличивает и фиксирует нашу историю, достижения, а сегодня еще и может быть частью нашего сознательного ухода от всего, что связывает Украину с Россией. В битве смыслов гривна должна быть нашим оружием. Поэтому имеем возможность начать такую дискуссию в обществе, которая должна стать всеукраинской", - отметил Пышный.

По его словам, концепция дизайна гривны не менялась с 1992 года. Идея, которую воплотили художники Василий Лопата и Борис Максимов в первом дизайне банкнот гривны, предусматривала воспроизведение на лицевой стороне портретов фигур, внесших значительный вклад в развитие украинского государства на разных исторических этапах. А на обратной - изображение архитектурных памятников, связанных с деятельностью этих выдающихся личностей.

"Эта концепция оставалась неизменной для всех четырех поколений гривны. Прошло уже 30 лет. Изменилась Украина, изменились украинцы", - сказал он.

Пышный напомнил, что сейчас мы пишем новую определяющую страницу истории - на поле битвы и в сердцах современных героев, современных жителей Украины, противостоим вооруженной агрессии РФ и ее пропаганде.

"Банкноты, которые в течение следующих десятилетий будут рассказывать о переломном моменте в становлении украинской нации, мы должны создавать все вместе", - добавил глава НБУ.

Он отметил, что НБУ не планирует менять дизайн гривны прямо сейчас. Однако предлагает начать поиск того, какими должны стать деньги, чтобы действительно резонировать с современной Украиной.