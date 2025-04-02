Новые гривны: когда появятся другие портреты на банкнотах

Дизайн банкнот гривны был утвержден более 30 лет назад. Он выполняет свои функции для страны, но каждое новое поколение имеет право на свое видение.

"Мы не хотим этого спора, но хотим этой дискуссии. Но украинцы никогда не упустят шанс устроить хороший спор", - сказал он во время выставки-экспедиции "Гривна. Больше чем деньги" которую презентовал НБУ.

По его словам, он видит, что украинцы иногда недооценивают себя и имеют комплекс неполноценности. "Мы хотим рассказать о вещах, которыми мы должны гордиться. В то время когда на Московии действительно лягушки квакали, у нас в определенной степени даже валютный союз существовал и такой средневековый форекс", - рассказал глава НБУ

Пышный отметил, что пока не надо забегать вперед, но "вот это поколение, которое сейчас переживает эти драматические события, оно имеет право сказать свое слово о том, какие ценности, какие фигуры, что именно, какое сообщение должна нести в себе следующая банкнота".

Он напомнил, что дизайн банкнот, которыми мы сейчас пользуемся, утвержден в 1992 году. "На нем исторические фигуры, на нем понятные для нас ценности, это все очень важные вещи, и они выполняют свою функцию. Но смотрите за это время в Европейском Союзе трижды уже обновили дизайн банкнот. Почему это происходит? Потому что каждое следующее поколение должно иметь возможность сказать что-то свое и почувствовать связь с этим", - добавил он.

Пышный подчеркнул, что НБУ не говорит о том, что собирается уже сейчас что-то менять. "Но мы хотим, чтобы эта выставка заинтересовала вас. Мы хотим, чтобы эта дискуссия собственно получила фундаментальную основу. А эта фундаментальная основа - это как раз и есть тот рассказ о гривне, которая больше чем деньги", - добавил он.

Напомним Национальный банк Украины упрощает наличные расчеты с помощью изъятия из обращения старых монет и банкнот. В итоге номинальный ряд гривны сократился с 17 до 12 единиц - с шести монет и шести банкнот.

На гривневых банкнотах изображены такие личности: