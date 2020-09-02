НБУ скоротить у 1,5 рази кількість номіналів банкнот і монет в обігу

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

В обігу залишиться шість банкнот і шість монет

Національний банк України планує спростити готівкові розрахунки за допомогою вилучення з обігу старих монет і банкнот. Номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 одиниць.

Про це на брифінгу сказав заступник глави НБУ Олексій Шабан, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми йдемо до того, що протягом найближчих років відійдемо від того, що номінальний ряд монет і банкнот, який зараз налічує 17 одиниць, ми його наведемо до ряду з шести монет і шести банкнот", - сказав він.

За його словами, зміни не призведуть до втрат для громадян, а дозволять державі та учасникам грошового обігу скоротити витрати на обіг гривні.

"Старі номінали створюють строкатий ряд в гаманцях, викликає проблеми для того, щоб розпізнати - це валідна банкнота або підробка. Тому, коли ми виводимо їх, ми просто спрощуємо розпізнавання, яка монета може прийматися, яка немає", - додав він.

Шабан також обґрунтував такі кроки економічною доцільністю. Він нагадав, що НБУ почав карбувати монети 1, 2, 5 і 10 гривень, які живуть 20-25 років.

"У паперової банкноти більш короткий термін життя. Ми просто будемо поступово замінювати в обігу 1 і 2-гривневі банкноти на монети", - сказав він.

Нагадаємо, Національний банк виводить з обігу монети номіналом 25 копійок. З 1 жовтня монета цього номіналу перестає бути платіжним засобом.

Зазначимо, Національний банк України активізує виведення з обігу банкнот номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України виводить з обороту банкноти старих зразків. З 1 жовтня банкноти, які друкувалися до 2003 року, перестають бути платіжним засобом.