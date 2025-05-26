Гривня змінить зовнішній вигляд: що планують в НБУ

"Гроші - те, що возвеличує та фіксує нашу історію, досягнення, а сьогодні ще й може бути частиною нашого свідомого відходу від усього, що пов’язує Україну з Росією. У битві сенсів гривня має бути нашою зброєю. Тож маємо нагоду розпочати таку дискусію в суспільстві, яка має стати всеукраїнською", - зазначив Пишний.

За його словами, концепція дизайну гривні не змінювалася з 1992 року. Ідея, яку втілили художники Василь Лопата й Борис Максимов у першому дизайні банкнот гривні, передбачала відтворення на лицьовому боці портретів постатей, що зробили значний внесок у розбудову української держави на різних історичних етапах. А на зворотному - зображення архітектурних пам’яток, пов’язаних із діяльністю цих видатних особистостей.

"Ця концепція залишалася незмінною для всіх чотирьох поколінь гривні. Минуло вже 30 років. Змінилася Україна, змінилися українці", - сказав він.

Пишний нагадав, що зараз ми пишемо нову визначальну сторінку історії - на полі битви та в серцях сучасних героїв, сучасних мешканців України, протистоїмо збройній агресії РФ та її пропаганді.

"Банкноти, які впродовж наступних десятиліть розповідатимуть про переломний момент у становленні української нації, ми маємо створювати всі разом", - додав голова НБУ.

Він наголосив, що НБУ не планує змінювати дизайн гривні просто зараз. Проте пропонує розпочати пошук того, якими повинні стати гроші, щоб дійсно резонувати із сучасною Україною.