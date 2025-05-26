Гривня змінить зовнішній вигляд: що планують в НБУ

Концепція дизайну гривні була затверджена більш ніж 30 років тому і вже не відповідає сучасності. Національний банк ініціює дискусію щодо зміни вигляду грошей.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Гроші - те, що возвеличує та фіксує нашу історію, досягнення, а сьогодні ще й може бути частиною нашого свідомого відходу від усього, що пов’язує Україну з Росією. У битві сенсів гривня має бути нашою зброєю. Тож маємо нагоду розпочати таку дискусію в суспільстві, яка має стати всеукраїнською", - зазначив Пишний.
За його словами, концепція дизайну гривні не змінювалася з 1992 року. Ідея, яку втілили художники Василь Лопата й Борис Максимов у першому дизайні банкнот гривні, передбачала відтворення на лицьовому боці портретів постатей, що зробили значний внесок у розбудову української держави на різних історичних етапах. А на зворотному - зображення архітектурних пам’яток, пов’язаних із діяльністю цих видатних особистостей.
"Ця концепція залишалася незмінною для всіх чотирьох поколінь гривні. Минуло вже 30 років. Змінилася Україна, змінилися українці", - сказав він.
Пишний нагадав, що зараз ми пишемо нову визначальну сторінку історії - на полі битви та в серцях сучасних героїв, сучасних мешканців України, протистоїмо збройній агресії РФ та її пропаганді.
"Банкноти, які впродовж наступних десятиліть розповідатимуть про переломний момент у становленні української нації, ми маємо створювати всі разом", - додав голова НБУ.
Він наголосив, що НБУ не планує змінювати дизайн гривні просто зараз. Проте пропонує розпочати пошук того, якими повинні стати гроші, щоб дійсно резонувати із сучасною Україною.
Раніше голова НБУ Андрій Пишний завив, що кожне покоління повинно мати можливість сказати щось своє у дизайні гривні.
Зараз НБУ спрощує готівкові розрахунки за допомогою вилучення з обігу старих монет і банкнот. У підсумку номінальний ряд гривні скоротився з 17 до 12 одиниць - з шести монет і шести банкнот.
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