Гривна будет дешеветь: эксперт назвал причину

Гривна будет дешеветь, но это не будет происходить стремительно и непредсказуемо. Курсовых скачков не ожидается.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников.

По его мнению, будет объясняться не текущей ситуацией, в том числе связанной с сокращением внешних поступлений, а тем, что уже обнародован прогнозируемый среднегодовой валютный курс на 2025 год, который составляет 45 гривен за доллар.

"Я думаю, что общая тенденция будет такой, что гривна будет медленно неуклонно дешеветь. Каких-то всплесков при этом или курсовых скачков я не прогнозирую. Влияния каких-либо внешних факторов, чтобы курс менялся в ту или иную сторону, тоже ожидать оснований нет", - сказал Плотников.

Бюджетный курс и позиция НБУ

Напомним, Кабинет Министров заложил в проект бюджета на 2025 год курс на уровне 45 грн/доллар. Средний курс на 2024 год определен на уровне 40,8 грн/доллар.

В то же время, в НБУ неоднократно заявляли, что бюджетный курс не является ни прогнозом, ни ориентиром для центробанка. Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, этот курс является исключительно расчетным.

Кром того, глава НБУ Андрей Пышный отметил, что именно НБУ определяет курс. "Ни наши международные партнеры, ни правительство. Это наш совершенно исключительный мандат. И это наша абсолютная ответственность - определять не только курс, определять курсовую политику, обеспечивать реализацию мандата НБУ", - сказал он.

По его словам, ценовая и курсовая стабильность являются ключевыми элементами.