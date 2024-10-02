Глава НБУ: "Каким будет курс, не скажу"

Валютный рынок Украины будет постепенно возвращаться к нормальным условиям функционирования. В то же время, Национальный банк никогда не дает прогнозов по курсу гривны.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время мероприятия "Диалоги по NV о будущем. Бизнес и война" на Youtube .

"Многие тезисы вы вложили в один вопрос. Я начну с главного: каким будет курс, не скажу", - сказал он в ответ на вопрос ведущего, ивестбанкира Сергея Фурсы, о курсовых ожиданиях на 2025 год, курсе в бюджете и требованиях МВФ.

Пышный напомнил, что НБУ никогда не дает прогнозы, НБУ отвечает за реализацию определенной курсовой политики.

"НБУ в течение этой войны декларирует очень четкий тезис: мы будем обеспечивать устойчивость валютного рынка, мы будем возвращать функционирование валютного рынка, – то, к чему мы привыкли и что делает нас сильнее, – рыночные отношения, нормальность, то, что существовало до войны. Несмотря на шоки войны, мы работаем над этим", - рассказал глава НБУ.

Пышный напомнил, что сегодня ровно год, как НБУ отказался от фиксации курса и перешел в режим "курсовой гибкости". "С 3 октября 2023 года НБУ отказался от одной из самых жестких антикризисных мер фиксации курса и вернулся в режим управляемой гибкости. Это была часть стратегии, принятой в июне 2023 года и являющейся частью наших договоренностей с МВФ, это Стратегия валютной либерализации", – сказал он.

По его словам, у стратегии есть три составляющие: отказ от фиксированного курса и возврат к управляемой гибкости, валютная либерализация, то есть смягчение валютных ограничений на движение капитала, и постепенное восстановление режима инфляционного таргетирования. Все эти три составляющие полноценны большой стратегии возврата нормальности, даже несмотря на войны, в режим функционирования валютного рынка.

"Из-за этого краткий ответ состоит в том, что именно НБУ определяет курс. Ни наши международные партнеры, ни правительство. Это наш совершенно исключительный мандат. И это наша абсолютная ответственность - определять не только курс, определять курсовую политику, обеспечивать реализацию мандата НБУ, который определенный законом. Это ценовая стабильность, курсовая стабильность, финансовая стабильность, поддержка соответствующей экономической политики правительства", - рассказал глава НБУ и добавил, что именно ценовая и курсовая стабильность являются ключевыми элементами.