Валютный курс в октябре продолжит колебания в "узком коридоре", – прогноз экспертов

В октябре курс доллара может повышаться, но вряд ли выйдет за пределы коридора 41-42 гривны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили финансовые и экономические эксперты.

По словам руководителя службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрия Крохмаля, в октябре ожидается традиционное сезонное оживление валютного рынка. Это будет происходить в первую очередь за счет больших объемов спроса и предложения.

"Это будет отражать традиционную для этого периода времени активизацию импортеров (прежде всего электроники и потребительских товаров), а также экспортеров (в том числе аграриев)", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

В то же время, подчеркнул эксперт, резкого изменения курса ожидать не стоит, потому что НБУ имеет сильные позиции и достаточное количество ресурсов для того, чтобы продолжать политику управляемой гибкости в формировании курса на межбанковском валютном рынке.

Крохмаль считает, что на фоне повышенного спроса может наблюдаться постепенный дрейф в сторону повышения курса доллара, но с высокой вероятностью рыночный диапазон останется в пределах 41,00-42,00 гривен за 1 доллар.

"Учитывая ускорение инфляции и ряд инфляционных рисков, на которые НБУ обращает внимание, регулятор скорее будет склонен к ограничению девальвации, чтобы не повышать ценовое давление в экономике", – отметил представитель банка.

И.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский считает, что курс гривны на валютном рынке сейчас исключительно определяется способностью НБУ закрывать интервенциями разницу между спросом и предложением.

"Как мы видим, эта способность остается очень высокой. Даже после пауз во внешнем финансировании объем резервов составляет 37-39 млрд долларов, что является достаточно высоким показателем для заверения рынка в доминировании НБУ над курсом", – отметил он в комментарии изданию.

Задержка с внешней помощью не отразится на валютном курсе

Неритмичность внешних финансовых поступлений, по мнению Глинского, не повлияет на валютный курс. Он отметил, что если в августе Украина получила более 8 млрд долларов от международных партнеров, то в сентябре результат был практически нулевым.

"Однако суммарно средний показатель за 2 месяца превышает 4 млрд долларов в месяц, что заметно лучше среднемесячного результата января-июля (2,3 млрд долларов). Поэтому никак нельзя констатировать проблемы с помощью, просто ее удалось получить в августе", – констатирует финансист.

К тому же, отметил он, в октябре ожидается положительное решение МВФ о выделении очередного транша кредитной поддержки. Также работают другие программы финансирования Украины.

Гривна будет дешеветь, но это не будет происходить стремительно и непредсказуемо, считает доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников. И это, по его мнению, будет объясняться не текущей ситуацией, в том числе связанной с понижением внешних поступлений, а тем, что уже обнародован прогнозируемый среднегодовой валютный курс на 2025 год, который составляет 45 грн за доллар.

"Я думаю, что общая тенденция будет такой, что гривна будет медленно неуклонно дешеветь. Каких-то всплесков при этом или курсовых скачков я не прогнозирую. Влияния каких-либо внешних факторов, чтобы курс менялся в ту или иную сторону, тоже ожидать оснований нет", - сказал Плотников в комментарии РБК-Украина.