Гривня слабшає: експерти пояснили, чому зростає попит на долари

Директор департаменту казначейства "Ідея Банк" Ярослав Кабін вважає, що в серпні тільки стараннями НБУ курс не опустився до ще нижчих рівнів.

За його словами, в тільки в п'ятницю 27 серпня почалося зростання котирувань, гравці намагалися розгойдати курс до позначки 27 гривень/долар.

"НБУ вперше за пару місяців вийшов на ринок з продажем валюти за курсом 26,94 гривень/долар, тим самим давши сигнал ринку, що він не готовий до різких коливань курсу в ту чи іншу сторону", - роз'яснив виданню Кабін.

Причиною він також назвав початок періоду відшкодування ПДВ експортерам, що призвело до надлишку гривні на ринку і, відповідно, небажання бізнесу продавати валютну виручку.

Крім того, за його словами, зараз починається традиційний осінній період, коли спекулянти починають розгойдувати курс.

Головний дилер департаменту казначейства та фінансових інститутів "ОТП Банку" Антон Курінний вважає, що зараз впливають закінчення податкового періоду, початок сезонності і очікування посилення тиску з боку імпортерів до початку осені.

До теперішнього часу активно купують валюту нафтотрейдери, пізніше до них додасться і рітейл, впевнений експерт.