Гривна слабеет: эксперты объяснили, почему растет спрос на доллары

Директор департамента казначейства "Идея Банк" Ярослав Кабин считает, что в августе только стараниями НБУ курс не опустился до еще более низких уровней.

По его словам, в только в пятницу 27 августа начался рост котировок, игроки пытались раскачать курс до отметки 27 гривен/доллар.

"НБУ впервые за пару месяцев вышел на рынок с продажей валюты по курсу 26,94 гривен/доллар, тем самым дав сигнал рынку, что он не готов к резким колебаниям курса в ту или иную сторону", - разъяснил изданию Кабин.

Причиной он также назвал начало периода возмещения НДС экспортерам, что привело к избытку гривны на рынке и, соответственно, нежеланию бизнеса продавать валютную выручку.

Кроме того, по его словам, сейчас начинается традиционный осенний период, когда спекулянты начинают раскачивать курс.

Главный дилер департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка" Антон Куренной считает, что сейчас влияют окончание налогового периода, начало сезонности и ожидание усиления давления со стороны импортеров к началу осени.

До настоящего времени активно покупают валюту нефтетрейдеры, позже к ним добавится и ритейл, уверен эксперт.