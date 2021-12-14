Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках

Гривня під кінець року майже не розгубила відіграні у долара позиції. Новини про можливу ескалацію з боку РФ налякали інвесторів і послабили курс української валюти. Але за останній тиждень міжбанк взяв курс на зміцнення гривні, і тепер ситуація спокійна, кажуть у банках. Яким буде курс долара до гривні до кінця грудня та у 2022 році, і що буде на це впливати – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Курс гривні до долара стабілізувався після різкого падіння з середини листопада. Здавалося, що після декількох місяців зміцнення для української валюти починається період девальвації – курс на міжбанку вже впевнено рухався до позначки 27,5 гривень/долар. На горизонті виднілися прогнози більш затяжного падіння української валюти.

Але вже після різкого стрибка курсу на початку грудня до рівня 27,40 гривень/долар, починаючи з 9 грудня стався "відскок" курсу нижче 27 гривень/долар, говорить директор департаменту казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін.

Торги на міжбанку на початку цього тижня знову відкрилися з падіння долара. В останні дні пропозиція валюти перевищує попит, активними продавцями валюти традиційно виступають аграрії та металурги, зазначив Кабін. Імпортери ж не надто активні останнім часом, все ще позначаються карантинні обмеження та падіння попиту серед населення.

Ризики агресії РФ і бюджетні витрати

На зміцнення гривні до листопадового "просідання" впливав ряд факторів. Високі ціни на сировинний експорт у 2021 році та низькі обсяги закупівель дорогих енергоносіїв забезпечили позитивне сальдо торгового балансу, пояснив начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко.

До того ж НБУ не надто активно скуповував долар, тим самим не утримуючи курс у певних межах. Ще один фактор, який сприяв гривні – активність інвесторів-нерезидентів, які продавали інвалюту для купівлі ОВДП.

Що змінилося у листопаді? Спочатку курс послабило завершення сплати податків, а також вихід на ринок великої кількості вільної гривні під "зелену" електроенергію, яка пізніше перейшла у валюту, розповів провідний експерт департаменту казначейства і фінансових установ "ОТП Банку" Антон Курінний.

Невдовзі до цього додався негативний новинний фон від зарубіжних партнерів, пов'язаний з можливою військовою ескалацією з боку РФ. Нерезиденти тим часом почали виходити з українського держборгу – їх портфель ОВДП зменшився з 96 млрд до 91 млрд гривень, а експортери перестали продавати виручку. Імпортери нафтопродуктів, навпаки, стали активніше закуповуватися.

На настрої валютного ринку також вплинула інформація Мінфіну про "вихід" наприкінці року в економіку 100 млрд гривень на покриття бюджетного дефіциту, уточнив Ігор Левченко. Частина цих грошей може піти на валютний ринок, створивши тиск на курс.

Крім ризиків ескалації ситуації на кордонах України та РФ, додалася невизначеність через новий штам коронавірусу – "Омікрона". Кілька днів ця новина вводила міжнародні ринки в легку паніку, відзначили в "ОТП Банку".

"Стабілізація почалася, коли ринок побачив перші спроби "зняти" негативний фон і реакцію на можливу ескалацію на кордоні. Попри те, що особливих просувань в переговорах досягнуто не було – ринок відреагував позитивно, і продавці, які притримували продажу, вийшли на ринок", – пояснив Курінний.

Ярослав Кабін з Ідея Банку підтвердив, що після переговорів між президентами США і Росії ситуація заспокоїлася, і курс гривні почав різкий розворот у бік зміцнення.

"Курс пробив позначку 26,85, але все ж ми бачимо бажання НБУ утримувати курс ближче до позначки 27, адже при сильному зміцненні регулятор виходить на ринок і викуповує весь надлишок валюти", – зазначив Кабін.

Зміцнення гривні стало наслідком рішення НБУ підвищити облікову ставку з 8,5 до 9%, вважають в інвесткомпанії Eavex Capital. "Також регулятор повідомив, що золотовалютні резерви України зросли до 30,5 млрд доларів, що дозволяє розраховувати на можливість підтримки гривні у разі надмірних курсових коливань", – вказують аналітики.

Після спаду напруги очікується повернення нерезидентів на ринок ОВДП. Крім того, зростання облікової ставки має відобразитися і на більш високій вартості залучення держборгу, що також має стати привабливим для нерезидентів-інвесторів, підкреслив Ярослав Кабін.

За котируваннями готівкових курсів, як уточнив Антон Курінний з "ОТП Банку", було видно, що населення спокійно сприйняло інформацію про можливу агресію. Але будь-яка нова інформація щодо ескалації може розбалансувати ситуацію.

Прогноз на грудень і 2022 рік

Навіть з урахуванням останніх коливань, українська гривня за підсумками року була дуже стабільною, говорить начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Україна Олексій Блінов. Волатильність по парі гривня-долар у поточному році виявилася набагато меншою, ніж в останні кілька років до цього.

"2021-й рік було розпочато на рівні 28,3 гривень/долар. Відповідно, з початку 2021 року українська гривня зміцнилася майже на 5% до долара і відразу на 14% до євро (рік починався з позначки майже 35 гривень/євро)", – нагадав Блінов. На його думку, це досить непоганий результат на тлі долара, який помітно зміцнився на світових ринках.

"Згідно з базовим сценарієм нашого макроекономічного прогнозу, середньорічний обмінний курс гривня-долар у 2022 році очікується на рівні 28,2. Для порівняння, за підсумками 2021 року середній курс складе 27,3 гривень/долар", – сказав Блінов.

До кінця року курс гривні, на думку Ігоря Левченка, залежатиме від дій НБУ для балансування валютного ринку, а також обсягів, в яких нерезиденти виходитимуть з ОВДП.

Серед інших ключових факторів – обсяг фінансування бюджетного дефіциту і реакція населення на можливі коливання курсу долара в обмінниках. "За моєю оцінкою, долар буде коливатися у позитивному сценарії 27-27,4 гривень/долар, у негативному сценарії 27,8-28,2 гривень/долар", – прогнозує Левченко.

На початку року основними факторами підтримки або девальвації гривні також будуть операції НБУ на валютному ринку і настрої нерезидентів.

"У 2022 році підтримка курсу з боку експортерів, швидше за все, буде зменшуватися, і на це буде впливати ціни на сировину, які подешевшали у порівнянні з піками 2021 року", – пояснив він. Експерт вважає, що у 2022 році будуть переважати девальваційні настрої, оскільки зміцнення курсу гривні буде впливати на уповільнення зростання ВВП і доходи держбюджету.

Для курсу гривні у 2022 році, на думку Антона Курінного, важливим фактором буде новинна стрічка, пов'язана з можливою ескалацією на кордонах. Ще один тригер – можливі зміни інструментів з боку ФРС США для боротьби з високими інфляційними реаліями. Це може вплинути на зростання долара у світі, що потягне за собою і гривню.

"Очікуємо коридор – 26-28 гривень/долар у 2022 році. Важливим залишається питання закупівлі газу у ПГС – як впорається наш уряд при таких високих цінах і можливому припиненні транзиту газу через Україну та отримання виручки з даного інструменту", – зазначив експерт "ОТП Банку".

В Ідея Банку до кінця очікують курсовий коридор 26,50-27,50 гривень/долар, який, за їхніми прогнозами, збережеться і на початку нового року.