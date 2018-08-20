Гривня на міжбанку перейшла до зростання

Порівняно з результатами торгів 17 серпня гривня зміцнилася на 9 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 11:40 20 серпня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок - до 27,69 грн/дол, курс купівлі знизився до 27,66 грн/дол. Курс євро в продажу теж знизився на 9 копійок - до 31,60 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,6500 - 27,8200 грн/долар, євро 31,5763 - 31,7648 грн/євро, російський рубль 0,4106 - 0,4134 грн/рубль.

Станом на 11:40 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,6600 27,6900

EUR/UAH 31,5683 31,5998

RUB/UAH 0,4126 0,4133

Зазначимо, 17 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7500 - 27,7800 грн/долар, євро 31,6683 - 31,6997 грн/євро, російський рубль 0,4118 - 0,4126 грн/рубль.

Крім того, 20 серпня готівковий курс долара опустився нижче за 28 гривень за долар. Зокрема, в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 11 копійок - до 27,95 гривень за долар, курс євро в продажу знизився на 4 копійки - до 32,00 гривень за євро.