Готівковий курс долара опустився нижче за 28 гривень за долар

Євро подешевшав на 4 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 серпня 2018 року, о 10:45 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 11 копійок - до 27,95 гривень за долар, курс купівлі долара опустився до 27,66 гривень за долар. Порівняно з даними 17 серпня курс євро на продажу знизився на 4 копійки - до 32,00 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 27,10 - 27,90 (27,00 - 27,93 - 17 серпня), продажу 27,85 - 28,25 (27,85 - 28,25 - 17 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 27,6671 (27,6821 - 17 серпня), продажу - 27,9567 (28,0649 - 17 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 30,10 - 31,75 (30,60 - 31,82 - 17 серпня), продажу - 31,75 - 32,43 (31,60 - 32,43 - 17 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,3987 (31,3750 - 17 серпня), продажу - 32,0093 (32,0499 - 17 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,090 (2,800 - 4,100 - 17 серпня), продажу - 4,100 - 5,000 (4,050 - 5,000 - 17 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,758 (3,750 - 17 серпня), продажу 4,218 (4,218 - 17 серпня) грн за 10 рублів.