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Гриценко і Садовий підписали угоду про об'єднання на виборах

Новини » Вибори 2019    07.03.2019 - 13:47
Гриценко і Садовий підписали угоду про об'єднання на виборах
Фото: Андрій Садовий та Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

Гриценко заявив, що у нього з Садовим спільні базові цінності

Чинний і колишній кандидати в президенти Анатолій Гриценко та Андрій Садовий підписали угоду про об'єднання на виборах 2019. Про це Гриценко повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, Гриценко зазначив, що у нього Садовим збігаються базові цінності.

"Посад або квот у списках ми не ділили. Тому угода коротка за формою, але - глибока за змістом. І я її виконаю", - зазначив Гриценко.

Він також додав, що у представників демократичних сил ще є кілька годин для об'єднання з ним.

Гриценко і Садовий підписали угоду про об'єднання на виборах

Фото: угоду Гриценко і Садового

 

 
Спільна прес-конференція Андрея Садового та Анатолія Гриценка

Спільна прес-конференція Андрея Садового та Анатолій Гриценко . Наживо

Опубліковано Андрій Садовий Четвер, 7 березня 2019 р.

 

Нагадаємо, на початку тижня Садовий подав заяву до ЦВК про зняття з президентських виборів після того, як заявив про схід з виборчих перегонів на користь Гриценко.

Минулого тижня РБК-Україна писало, що вирішальним чинником стали дані соцопитувань, згідно з якими рейтинг лідера "Громадянської позиції" Гриценка виявився вищим, ніж рейтинг лідера "Самопомічі". Тепер політики розраховують серйозно втрутитися в боротьбу за вихід єдиного кандидата у другий тур і сподіваються на приєднання до них інших ідеологічно близьких кандидатів і, опціонально, - на підтримку з боку Святослава Вакарчука.

 

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