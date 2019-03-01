Поступився дорогою: як Гриценко і Садовий об'єдналися перед президентськими виборами

Андрій Садовий та Анатолій Гриценко домовилися про єдиного кандидата (www.facebook.comradioNV.ua)

Об'єднання, про яке довго говорили у таборі "демократичної опозиції", нарешті сталося – Андрій Садовий офіційно зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка. Вирішальним чинником стали дані соцопитувань, згідно з якими рейтинг лідера "Громадянської позиції" виявився вище, ніж рейтинг лідера "Самопомочі". Тепер політики розраховують серйозно втрутитися у боротьбу єдиного кандидата за вихід у другий тур і сподіваються на приєднання до них інших ідеологічно близьких кандидатів і, опціонально, – на підтримку з боку Святослава Вакарчука. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Мер Львова Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на президентських виборах, підтримавши Анатолія Гриценка. Але уточнив, що мова не йде про "безумовну підтримку", пообіцявши на початку наступного тижня підписати публічне угоду з лідером "Громадянської позиції". "І в ньому (в угоді, - ред.) будуть дуже важливі принципи: щодо оборони та безпеки нашої країни, боротьби з корупцією, окупованих територій, чистоти кадрової політики", – додав львівський міський голова.

Про те, що лідер "Самопомочі" може знятися з виборів, Садовий натякнув за добу до того, як оголосив про це рішення. "Переконаний – єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти", – написав у своєму Facebook вранці 28 лютого Андрій Садовий. Та зазначив, що чекає підсумки останніх соцопитувань, "визначальних для подальших дій". Через годину його повідомлення перепостив Анатолій Гриценко, анонсувавши прийняття "важливого і відповідального рішення".

Втомилися чекати

Новину про можливе об'єднання Садового і Гриценко для сторонніх спостерігачів стала несподіванкою. Останні місяці кожен з них активно розвивав власну кампанію, про можливе об'єднання говорилося лише в контексті майбутніх виборів до Верховної ради.

Розмови про "єдиного кандидата від демократичних неолігархічних сил" велися задовго до початку кампанії. Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, ще перебував в Україні Михайло Саакашвілі, лідер "Демальянсу" Василь Гацько та ряд інших політиків з цього ж політичного сектора періодично проводили зустрічі та консультації. Але далі загальних розмов справа не заходила. Тим більше, в якості єдиного кандидата-демократа багато виборці тоді хотіли бачити музиканта Святослава Вакарчука, який зі своїм форматом походу в політику, судячи з усього, не визначився досі.

У підсумку до фактичного старту кампанії минулої осені ніяких домовленостей досягнуто не було. Анатолій Гриценко до того часу зміг заручитися підтримкою невеликої партії "Альтернатива" Єгора Фірсова і разом з Дмитром Добродомовым, головою "Народного контролю", створити платформу "Народна довіра", до якої вони закликали приєднатися усіх інших потенційних союзників. Але Добродомов вирішив йти на вибори самостійно, хоча за інформацією РБК-Україна, якийсь час назад намагався повернутися в команду Гриценко. Головою штабу Гриценко став Віктор Чумак, спочатку заявляв про свої президентські амбіції і розвивав свій проект "Хвиля".

Тим часом, Андрій Садовий зміг заручитися підтримкою "Демократичного альянсу", який на парламентські вибори 2014 року йшов разом з "Громадянською позицією" Гриценка. Це рішення викликало невдоволення ряду членів політради партії – "єврооптимістів" Мустафи Найєма, Світлани Заліщук та Сергія Лещенка, які в підсумку виявилися на стороні Гриценко, а Заліщук навіть стала офіційним заступник голови штабу з міжнародних питань.

Але ці маневри особливо не допомагали обом кандидатам чисто в електоральному плані. Якщо в травні 2018 року Анатолій Гриценко в деяких соцопитуваннях займав друге місце, наприклад, в квітневому опитуванні КМІС (12,7%), відстаючи лише від Юлії Тимошенко (його перевага над наступними чотирма кандидатами і був в межах статистичної похибки), то зараз він не входить навіть в трійку лідерів. Згідно з останнім опитуванням того ж КМІС, Гриценко зараз фактично ділить п'яте-шосте місце з лідером Радикальної партії Олегом Ляшком.

Рейтинг Садового так і не оговтався після "сміттєвої історії" у Львові. Навесні 2018 року його рейтинг був 3,3%, зараз він становить 2,4%, і це лише десяте місце в загальному "заліку".

Рішення Садового про самостійний похід на вибори співрозмовники РБК-Україна восени минулого року пояснювали, насамперед, необхідністю мобілізувати партію "Самопоміч" та підготувати її до участі у парламентських виборах. Паралельно – за рахунок хорошого результату на виборах президента – посилити переговорні позиції в потенційному єдиному "демократично-опозиційному проекті на виборах до ВР.

Але, якщо виходити з соціології, за час вельми активної виборчої кампанії поліпшити свої показники Садовому не вдалося, тоді як частку електорату Гриценко він напевно "відкусив". Тому, як розповідали джерела видання, ідея про об'єднання ніколи не знімалася з порядку денного, хоча переговори і не приносили конкретного результату. Співрозмовник видання в штабі Гриценко стверджував, що ряд партійців "Самопомочі" добре розуміли ризики можливого провалу їх лідера на президентських виборах – падіння шансів пройти 5-% бар'єр і мала квота в будь-якому потенційному партійне об'єднання. Але сам Садовий все ж був налаштований продовжувати гонку.

З огляду на цифри

Зустріч Садового і Гриценко відбулася в обід четверга 28 лютого на Подолі, поруч зі штабом самого Гриценка. Але переговори не увінчалися конкретним результатом. "Як тільки у нас буде спільне рішення, воно відразу буде оприлюднено, так само спільно", - написав Гриценко у своєму Facebook.

На вечірньому ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1, куди були запрошені обидва кандидати, довгоочікуваного заяви не було. На пряме запитання про це Андрій Садовий відповів, що своє остаточне рішення про участь у виборах він оголосить у п'ятницю після оприлюднення даних соцопитування компанії "Фама". Саме це соціологічне агентство було згадано в негласному угоді між "Самопоміччю" і "Демальянсом. Документ був підписаний ще восени минулого року. У лютому його непублічна частина опинилася в розпорядженні РБК-Україна.

"Сторони зобов'язуються підтримувати єдиного кандидата, виходячи з високого рейтингу підтримки, який буде визначений шляхом репрезентативного соціологічного опитування виборців з числа кандидатів від зазначених в п.4 політичних сил, якщо інший спосіб визначення єдиного кандидата, який матиме найкращі шанси виходу в другий тур президентських виборів, не буде погоджено цими політсилами до 28 лютого 2019 року", - йдеться в документі. "Політичні сили, про які йде мова вище, – це "Самопоміч", "Демальянс" і "Громадянська позиція". А серед декількох компаній, які повинні були проводити такий соцопитування, і вказувалася "Фама".

Тоді, коментуючи цей документ, Садовий заявив виданню, що "треба підтримувати того, у кого найвищий рівень довіри", який у нього "надзвичайно високий". "Також ми почали великий процес, щоб мати спільну позицію, команду і, може бути, навіть партію на парламентських виборах", – сказав львівський мер РБК-Україна.

Дані опитування "Фами", проведеного з 9 по 19 лютого, показали у Гриценка 8% підтримки респондентів, у Садового – 4,4%. Раніше був оприлюднений опитування, проведене Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка і Центром "Соціальний моніторинг", згідно з яким у разі зняття Садового на користь Гриценка за останнього були готові проголосувати 15,6% опитаних. Як кажуть у команді лідера "Громадянської позиції", ці цифри стали хорошим аргументом у переговорах про об'єднання.

Втім, у п'ятницю на брифінгу сам Садовий про рейтинги взагалі не згадував. "Залишився місяць до 31 березня. Я прекрасно розумію, якою непростою є сьогодні ситуація. Я бачу настрої в суспільстві. На сотнях зустрічей стояло одне питання: "А буде об'єднання? А буде єдиний кандидат?". Люди до цього прагнуть", – відповів він на запитання про мотиви зняття з виборів на користь Гриценко.

Анатолій Гриценко, подякувавши Садового, назвав його рішення "психологічно непростим, але чесним і відповідальним". "Разом ми змінимо країну і дамо всім українцям позитивну перспективу!", – написав Гриценко на своїй сторінці в Facebook.

Ланцюгова реакція

Андрій Садовий у п'ятницю запевнив, що жодних попередніх домовленостей з Гриценком у нього немає. Як розповіли джерела РБК-Україна, знайомі з ходом переговорів, формат об'єднання поки дійсно не прописаний, в тому числі питання злиття штабів, як на центральному, так і на місцевому рівні. При цьому значна частина керівництва "Самопомочі", за інформацією видання, була налаштована проти об'єднання, в тому числі, ряд давніх львівських соратників Садового.

"Ми спочатку були налаштовані на виконання підписаного восени угоди. Ми прагнули до того, що єдиним кандидатом буде Садовий, але вийшло, як вийшло. Головне – що об'єднання відбулося", - сказав співрозмовник в команді Садового.

Формат участі "Самопомочі", "Демальянсу" і "Громадянської позиції" на парламентських виборах поки теж не визначений. Є ідея об'єднуватися на платформі "Самопомочі", але вона поки обговорюється, запевняють співрозмовники в оточенні обох політиків.

Тепер учасники об'єднання розраховують на зняття з виборів на користь Гриценка інших ідеологічно близьких кандидатів. Правда, за словами джерела в "Громадянської позиції", предметної роботи з ними на цей рахунок не велося. Першим охочим зняти свою кандидатуру став кандидат від "Сили людей" Дмитро Гнап, заявивши про готовність підтримати Гриценко. Але це рішення 2 березня повинен буде затвердити партійний з'їзд. В інших кандидатів є ще час до 7 березня – останнього дня, коли можна відмовитися від участі у виборах.

В командах Гриценко і Садового розраховують втрутитися в боротьбу за вихід у другий тур відбувся після об'єднання. Очевидно, у цьому їм може допомогти суттєво публічна підтримка з боку Святослава Вакарчука. У штабі "Громадянської позиції" вважає, що сьогоднішнє рішення дасть імпульс іншим кандидатам для підтримки єдиного кандидата, і, в кінцевому рахунку, це буде стимулом і для лідера "Океану Ельзи" визначитися з позицією на користь Гриценка, але вже ближче до дня голосування.