Гриценко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Гриценко заявив, що йде в президенти з планом по поверненню Донбасу і Криму
Дата рождения: 25 октября 1957 года (60 лет)
Партия: "Гражданская позиция"
Должность: лидер партии "Гражданская позиция"
Образование: Киевское военное авиационное инженерное училище
Семья: женат, трое детей
Гриценко на выборах 2019. Новости
Гриценко на выборах 2019. Новости
Анатолий Степанович Гриценко родился 25 октября 1957 года в с. Богачовка (Черкасская область) в семье военного. Отец, Степан Демьянович, участник Второй мировой, а мать, Анна Тихоновна, работала на стройке.
С детства Гриценко пошел по стопам отца и уже после 8 класса поступил в Киевское суворовское военное училище. Спустя два года окончил его с золотой медалью. В училище получил спортивный разряд по легкой атлетике и стрельбе из автомата.
В 1972 году Гриценко поступил в Киевское высшее военное авиационное инженерное училище (КВВАИУ) на специальность "военный инженер-электрик".
В 1984 году досрочно защитил диссертацию и остался преподавать.
В ноябре 1992-го Анатолий Степанович перешел на работу в министерство обороны, а именно в Управление военного образования, возглавив аналитический отдел.
На волне "американизации" украинских ВСУ в 1992 году Гриценко попал на стажировку в США. В 1993-м он закончил курсы Института иностранных языков Минобороны США, а еще через год - оперативно-стратегического факультета Университета Военно-воздушных сил.
Фото: Гриценко на стажировке в США (grytsenko.com.ua)
После 27 лет службы был уволен в запас в чине полковника в декабре 1999-го. С тех пор Гриценко занялся аналитической работой, став бессменным президентом Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова.
В 2004 году Гриценко присоединился к информационно-аналитическому отделу избирательного штаба Виктора Ющенко. Команда во главе с Гриценко за 2 дня разработала предвыборную программу будущего президента.
Фото: Анатолий Гриценко (grytsenko.com.ua)
После победы Ющенка на президентских выборах, Гриценко становится министром обороны Украины. Этот пост он занимал почти 4 года при трех правительствах (Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича). Гриценко запомнился как первый министр, который начал оплачивать использование служебного транспорта.
Фото: Анатолий Гриценко в должности министра обороны (grytsenko.com.ua)
В 2007 году становится нардепом от блока "Наша Украина – Народная Самооборона" (НУНС) и возглавляет Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.
Фото: лидер Блока "Наша Украина - Народная самооборона" Юрий Луценко и министр обороны Украины Анатолий Гриценко во время пресс-конференции, 24 сентября 2007 года (УНИАН)
В 2008 году Гриценко создал и возглавил собственную партию "Гражданская позиция" и уже через два года впервые участвовал в выборах президента (набрал лишь 1,2% голосов).
Принимал участие в Революции Достоинства. В частности, Гриценко выступал за применение митингующими в целях самозащиты охотничьего огнестрельного оружия.
После побега Януковича в Россию и объявления досрочных выборов Анатолий Гриценко решил баллотироваться на пост президента. Однако по итогам выборов в 2014 году занял лишь 4 место.
В бытность министром обороны Гриценко не раз обвинялся в нецелевом использовании средств ВСУ, а также в неэффективной борьбе с коррупцией. В ноябре 2006 года глава Контрольно-ревизионного управления Петр Андреев заявил о нарушениях при строительстве жилья для военных и отчуждении земельных участков. По данным Андреева, нецелевым образом были израсходованы 6,6 млрд гривен.
В мае 2012 года народный депутат Анатолий Гриценко сломал микрофон спикера Владимира Литвина во время драки в Раде. Инцидент произошел из-за законопроекта о языках, во время выступления одного из авторов документа Вадима Колесниченко.
В марте 2003 года Гриценко женился второй раз на Юлии Мостовой – журналистке, главном редакторе еженедельника "Зеркало недели". Воспитывают дочь Анну.
Также у Гриценко есть сын Алексей и дочь Светлана от первого брака.
Фото: Анатолий Гриценко с семьей (grytsenko.com.ua)
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