Гриценко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Гриценко заявив, що йде в президенти з планом по поверненню Донбасу і Криму

Дата рождения: 25 октября 1957 года (60 лет)

Партия: "Гражданская позиция"

Должность: лидер партии "Гражданская позиция"

Образование: Киевское военное авиационное инженерное училище

Семья: женат, трое детей

Гриценко на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Гриценко на выборах 2019. Новости

Согласно результатам исследования, проведенного 16-29 января 2019 года тремя социологическими компаниями (КМИС, Socis, Центр Разумкова), за Анатолия Гриценко готовы проголосовать 8,1% избирателей. Сейчас Гриценко уступает место Владимиру Зеленскому (23%), Петру Порошенко (16,4%), Юлии Тимошенко (15,7%) и Юрию Бойко (9,3%).

По данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-24 января 2019, за Анатолия Гриценко готовы проголосовать 8,5% респондентов, что соответствует пятому месту в рейтинге. Впереди Гриценко пока Владимир Зеленский (19%), Юлия Тимошенко (18,2%), Петр Порошенко (15,1%) и Юрий Бойко (10%).

15 января 2019 года Центризбирком зарегистрировал Анатолия Гриценко кандидатом в президенты .

Центризбирком зарегистрировал Анатолия Гриценко . 11 января 2019 года партия "Гражданская позиция" выдвинула Анатолия Гриценко кандидатом в президенты.

партия "Гражданская позиция" выдвинула кандидатом в президенты. 13 ноября 2018 года. Если бы выборы президента Украины проводились в ноябре, то за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко проголосовали бы 6,2% украинцев. Его опережают лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (12,7%), шоумен Владимир Зеленский (7,6%) и действующий президент Петр Порошенко (6,3%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и социологической группы "Рейтинг". По данным социологов, при возможном выходе во второй тур шансы у Гриценко неоднозначные: он проигрывает Тимошенко, но выигрывает у Порошенко.

Если бы выборы президента Украины проводились в ноябре, то за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко проголосовали бы 6,2% украинцев. Его опережают лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (12,7%), шоумен Владимир Зеленский (7,6%) и действующий президент Петр Порошенко (6,3%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и социологической группы "Рейтинг". По данным социологов, при возможном выходе во второй тур шансы у Гриценко неоднозначные: он проигрывает Тимошенко, но выигрывает у Порошенко. 1 ноября 2018 года . За лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко отдали бы голоса 7% украинцев. Его опережают лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (13,4%) и шоумен Владимир Зеленский (7,6%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социсследований, Киевского международного института социологии и группы "Рейтинг". По данным социологов, при возможном выходе во второй тур Гриценко побеждает двух главных соперников - Порошенко и Тимошенко.

. За лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко отдали бы голоса 7% украинцев. Его опережают лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (13,4%) и шоумен Владимир Зеленский (7,6%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социсследований, Киевского международного института социологии и группы "Рейтинг". По данным социологов, при возможном выходе во второй тур Гриценко побеждает двух главных соперников - Порошенко и Тимошенко. 10 мая 2018 года, находясь в Виннице, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что идет в президенты с планом по возвращению Донбасса и Крыма. По его словам, уже наработан целый пакет решений, который, в частности, предусматривает восстановление Украины в границах февраля 2014 года (с Крымом).

Биография

Анатолий Степанович Гриценко родился 25 октября 1957 года в с. Богачовка (Черкасская область) в семье военного. Отец, Степан Демьянович, участник Второй мировой, а мать, Анна Тихоновна, работала на стройке.

С детства Гриценко пошел по стопам отца и уже после 8 класса поступил в Киевское суворовское военное училище. Спустя два года окончил его с золотой медалью. В училище получил спортивный разряд по легкой атлетике и стрельбе из автомата.

В 1972 году Гриценко поступил в Киевское высшее военное авиационное инженерное училище (КВВАИУ) на специальность "военный инженер-электрик".

В 1984 году досрочно защитил диссертацию и остался преподавать.

В ноябре 1992-го Анатолий Степанович перешел на работу в министерство обороны, а именно в Управление военного образования, возглавив аналитический отдел.

На волне "американизации" украинских ВСУ в 1992 году Гриценко попал на стажировку в США. В 1993-м он закончил курсы Института иностранных языков Минобороны США, а еще через год - оперативно-стратегического факультета Университета Военно-воздушных сил.

Фото: Гриценко на стажировке в США (grytsenko.com.ua)

После 27 лет службы был уволен в запас в чине полковника в декабре 1999-го. С тех пор Гриценко занялся аналитической работой, став бессменным президентом Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова.

Политическая деятельность

В 2004 году Гриценко присоединился к информационно-аналитическому отделу избирательного штаба Виктора Ющенко. Команда во главе с Гриценко за 2 дня разработала предвыборную программу будущего президента.

Фото: Анатолий Гриценко (grytsenko.com.ua)

После победы Ющенка на президентских выборах, Гриценко становится министром обороны Украины. Этот пост он занимал почти 4 года при трех правительствах (Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича). Гриценко запомнился как первый министр, который начал оплачивать использование служебного транспорта.

Фото: Анатолий Гриценко в должности министра обороны (grytsenko.com.ua)

В 2007 году становится нардепом от блока "Наша Украина – Народная Самооборона" (НУНС) и возглавляет Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

Фото: лидер Блока "Наша Украина - Народная самооборона" Юрий Луценко и министр обороны Украины Анатолий Гриценко во время пресс-конференции, 24 сентября 2007 года (УНИАН)

В 2008 году Гриценко создал и возглавил собственную партию "Гражданская позиция" и уже через два года впервые участвовал в выборах президента (набрал лишь 1,2% голосов).

Принимал участие в Революции Достоинства. В частности, Гриценко выступал за применение митингующими в целях самозащиты охотничьего огнестрельного оружия.

После побега Януковича в Россию и объявления досрочных выборов Анатолий Гриценко решил баллотироваться на пост президента. Однако по итогам выборов в 2014 году занял лишь 4 место.

Скандалы

В бытность министром обороны Гриценко не раз обвинялся в нецелевом использовании средств ВСУ, а также в неэффективной борьбе с коррупцией. В ноябре 2006 года глава Контрольно-ревизионного управления Петр Андреев заявил о нарушениях при строительстве жилья для военных и отчуждении земельных участков. По данным Андреева, нецелевым образом были израсходованы 6,6 млрд гривен.

В мае 2012 года народный депутат Анатолий Гриценко сломал микрофон спикера Владимира Литвина во время драки в Раде. Инцидент произошел из-за законопроекта о языках, во время выступления одного из авторов документа Вадима Колесниченко.

Семья

В марте 2003 года Гриценко женился второй раз на Юлии Мостовой – журналистке, главном редакторе еженедельника "Зеркало недели". Воспитывают дочь Анну.

Также у Гриценко есть сын Алексей и дочь Светлана от первого брака.

Фото: Анатолий Гриценко с семьей (grytsenko.com.ua)

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