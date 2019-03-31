Гриценко виключив підтримку Порошенка в другому турі виборів

Кандидат в президенти Анатолій Гриценко, який програв в першому турі виборів в України, у другому турі за жодних умов не голосуватиме за Петра Порошенка. Про це Гриценко сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

На думку Гриценка, на цих виборах українці мали вибір, а серед кандидатів були ті, хто мав ґрунтовні програми.

Лідер "Громадянської позиції" додав, що на новообраному президенті буде величезна відповідальність, як і на тих, хто голосує.

"Моя особиста думка: я не хочу ще п’ять років обману та мародерства, тому за жодних умов не підтримаю Порошенка. Я його добре знаю. Не можу закликати голосувати і за Зеленського, бо його не знаю", – зазначив Гриценко.

Нагадаємо, да даними трьох екзит-полів Анатолій Гриценко в першому турі виборів набрав близько 7% голосів і посів п'яте місце після Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Юлії Тимошенко і Юрія Бойка.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними "Всеукраїнського екзит-полу" каналів 112 і NewsOne станом на 18:00 у першому турі президентських виборів в Україні 31 березня найбільше голосів набрали Володимир Зеленський (30,7%) і Петро Порошенко (18,6%).