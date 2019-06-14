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Трамп повідомив про звільнення Сандерс з посади прес-секретаря Білого дому

Новини » Політика    14.06.2019 - 02:38
Трамп повідомив про звільнення Сандерс з посади прес-секретаря Білого дому
Фото: Сара Сандерс (YouTube/US News Today)

Президент США сподівається, що Сара Сандерс буде балотуватися на пост губернатора Арканзасу

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс наприкінці червня піде зі своєї посади. Про це повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Трамп зазначив, що Сандерс працювала на посаді прес-секретаря три роки і за цей час "проробила приголомшливу роботу".

"Вона дуже особлива людина з незвичайними талантами, яка виконала неймовірну роботу", - заявив Трамп.

Він повідомив, що після завершення роботи в адміністрації Сандерс повернеться до свого рідного штату Арканзас.

Президент США висловив сподівання, що після повернення в Арканзас Сандерс буде балотуватися на посаду губернатора штату, а також подякував їй за роботу в Білому домі.

"Вона була б фантастичним керівником. Сара, дякую за добре виконану роботу", - написав Трамп.

Трамп повідомив про звільнення Сандерс з посади прес-секретаря Білого дому

Нагадаємо, e травні президент США Дональд Трамп офіційно висунув на посаду постійного представника Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй посла США в Канаді Келлі Найт Крафт, після того, як прес-секретар Держдепартаменту США Гізер Ноєрт відмовилася бути кандидатом на посаду.

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