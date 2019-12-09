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Взимку в Україні очiкується двi хвилi підйому захворюваності на грип

Новини » Суспільство     09.12.2019 - 14:41
Взимку в Україні очiкується двi хвилi підйому захворюваності на грип
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього захворіти можуть майже 7 млн людей

В епідемічному сезоні 2019-2020 року на грип та ГРВI в Україні можуть захворіти до 6,7 млн осiб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Зазначається, що очiкується двi хвилi підйому захворюваності: у грудні та наприкінці січня - на початку лютого, з можливим піком на 4-му тижні 2020 року.

"Також ЦГЗ розрахував прогноз можливих показників захворюваності на наступний сезон. В епідемічному сезоні 2019-2020 на грип та ГРВI захворiють вiд 4,8 до 6,7 млн осiб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, фахiвцями Центру громадського здоров’я розраховано новий епiдемiчний порiг iнтенсивностi для поточного сезону. Цього року він становить 476,7 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, за тиждень з 25 листопада по 1 грудня на грип в Україні захворіли 170 950 людей, із них 69% діти.

РБК-Україна писало, що взимку цього року будуть поширюватись чотири віруси грипу. Зокрема, будуть поширюватись такі штами грипу: новий H3N2 - А-Канзас і, можливо, Н1N1 - А-Брісбен, а також два віруси грипу В, які прийнято вважати менш небезпечними і більш рідкісними.

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