Гренки в сырной панировке - идеальный вариант завтрака: готовятся очень быстро
Рецепт гренок в сырной панировке (коллаж: РБК-Украина)
Ароматные, хрустящие и очень вкусные гренки в сырной панировке могут стать вашим любимым завтраком. Готовятся они за считанные минуты, а на вкус так, как будто только что из ресторанной кухни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостной.
Гренки в сырной панировке
На 10 шт. понадобятся такие ингредиенты:
- яйца - 2-3 шт.
- молоко - 70 мл
- соль - по вкусу
- творог - 120 г
Легкий способ приготовления
Сначала нужно взбить вместе яйца и соль. После этого добавьте молоко и снова все тщательно перемешайте.
В отдельную тарелку натрите сыр. Далее сначала смочите хлеб в яичной смеси, а после в сыре.
Выкладывайте жариться хлеб на сухую сковородку до золотистости с обеих сторон.
В конце положите на хлеб колбасу и зелень.
Рецепт гренок в сырной панировке (фото: кадр из видео)
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