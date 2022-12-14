"Гремучая змея" на страже украинского неба. На что способны французские ЗРК Crotale

Сколько комплексов получила Украина

Впервые о поставках ЗРК Crotale во Франции заговорили в начале октября. Тогда президент Эммануэль Макрон анонсировал пакет военной помощи, в который вошли они и шесть дополнительных самоходных гаубиц Caesar.

Через несколько дней министр обороны Себастьен Лекорню отметил, что Украине отправят несколько батарей Crotale, которые "будут особенно полезны при воздушных бомбардировках и против них".

И лишь в середине ноября стало известно, что Франция передала две батареи. Точное количество полученных комплексов неизвестно, но, по данным местной прессы, речь может идти о 3-4 системах.

Сама французская армия имела на вооружении 12 батарей или до 24 комплексов, то есть Украина получила значительную часть ее запасов. При том, что каждый комплекс может оперировать 8 ракетами, одновременно эти ЗРК способны держать в готовности 24 или 32 ракеты. С учетом характера российских ударов это солидное количество.

Что известно о Crotale

Зенитный ракетный комплекс Crotale ("гремучая змея") является системой малой дальности. Она разрабатывалась в конце 1960-х годов, первым заказчиком была Южная Африка, которая получила свои ЗРК в начале 1970-х. Приблизительно в это же время они поступили на вооружение французской армии.

Фото: новейшие Crotale NG способны сбивать различные цели на малой дальности (twitter.com/ThalesDefence)

Считается одним из самых успешных из когда-либо созданных комплексов. Этот ЗРК производят более 40 лет, создан широкий спектр модификаций, в том числе наземный и корабельный варианты. На сегодня данные системы есть в арсенале 15 стран мира, среди которых Греция, Финляндия, Южная Корея, Иран и Пакистан.

Crotale является системой точечной защиты, предназначенной для прикрытия таких объектов, как аэродромы, военные базы, склады боеприпасов и так далее. Основная задача - борьба против воздушных целей в диапазоне средних, малых и предельно малых высот.

Особенности комплекса

Вероятно, украинская сторона получила новейшую версию Crotale NG (Next Generation). Она базируется на бронированном шасси Hotchkiss P4R 4x4 и оснащена несколькими датчиками, разработанными компанией Thales. Конкретно эта версия предназначена для ликвидации самолетов с неподвижным крылом, ударных вертолетов, крылатых и тактических ракет, а также беспилотников. В совокупности она может обнаруживать до 30 и сопровождать 12 целей одновременно. Дальность обнаружения составляет 18,4 км.

Система способна оценивать воздушную ситуацию и угрозы, имеет расширенную дальность обнаружения, идентификацию "свой-чужой", может автоматически захватывать и отслеживать цели при любой погоде.

Crotale NG имеет радары и инфракрасные сенсоры. Причем различные подсистемы интегрированы в одной машине - это делает ЗРК Crotale чрезвычайно мобильной платформой. Последнее обновление также включает улучшенную тепловизионную камеру для надежной работы ночью.

Какие используются ракеты

Комплекс оснащен ракетой системой "земля-воздух" малой дальности VT-1. Стандартная ракета весит 84,5 кг, способна развивать скорость до 3,5 Маха (1 190 м/с), поражать цели на дальности до 11 км и на высоте до 5 500 метров. Минимальная дальность стрельбы - от 500 до 700 метров.

Вероятность попадания ракеты оценивается в 80%; если по воздушной цели запущено сразу две ракеты, она повышается до 96%. VT-1 имеет высокий уровень маневренности, расстояние в 8 км способна преодолеть чуть больше чем за 10 секунд.

Ракета имеет боеголовку сфокусированного взрыва и осколочного действия, боевая часть обеспечивает радиус поражения 8 метров.

Радары и другие сенсоры

Блок управления огнем и наблюдения системы ПВО оснащен мультисенсорным набором, который включает пассивную электрооптику и радар со встроенной системой электронного противодействия. Последний позволяет поражать цели при сильных помехах, дымовых завесах, а также другой враждебной среде на поле боя (в условиях ядерной, биологической или химической войны).

Еще один радиолокационный радар имеет радиус действия до 30 км. Оптико-электронная система слежения включает тепловизионную камеру с двойным полем зрения и электронным увеличением. Радиус действия - до 19 км.

Фото: Crotale NG обнаруживают цели на расстоянии в десятки километров (twitter.com/ThalesDefence)

Все функции ЗРК Crotale автоматизированы для достижения максимально короткой реакции между первым обнаружением цели и запуском ракеты. Обычно она составляет лишь 6 секунд.

Первый эшелон украинской ПВО

Предполагается, что с учетом нынешних условий главными объектами для ЗРК Crotale должны стать иранские дроны-камикадзе. Это позволит высвободить дорогие ракеты украинских ПВО для борьбы с другими целями.

Таким образом, французские системы должны стать элементом первого эшелона обновленной противовоздушной обороны наряду с зенитками Gepard и ракетами Aspide и Stormer, которые отвечают за безопасность на малой дальности.