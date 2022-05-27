Козловський: облради себе віджили, їх треба реорганізувати у виконкоми

"Перші спроби піти я зробив минулого року восени, але мене вмовили побути там до нового року. Через повагу до деяких людей, та враховуючи особисту дружбу з деякими з однопартійців, до нового року це не робив. Але у нас була домовленість, що у 2022 році на першій сесії я складу повноваження. І як тільки оголосили в облраді, що має бути сесія, я одразу написав заяву на складання повноважень. Це не було сюрпризом для тих, хто там", - заявив Козловський.

За його словами, у нинішньому вигляді облради абсолютне не зрозуміле утворення. У такому стані вона окрім політиканства, нічим не займається.

"Цей орган є абсолютно відмерлий, і він уже не потрібний. Була ідея у нової влади щодо виконкомів, мені здається, що вона робоча, правильна і швидка. Тому що рішення мають прийматися швидко. Якби ви прийшли та послухали, як там можуть мусолити мозок по пів року за одне питання. А через пів року спитай, з чого все починалося - люди вже й не пам’ятають. Ходити, просто щоб побазікати - мене це не влаштовує. Я свій час ціную, краще я цей час приділю дітям, сім’ї та академії", - додав бізнесмен.