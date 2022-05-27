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Козловський: облради себе віджили, їх треба реорганізувати у виконкоми

Фото: президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський (РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент футбольного клубу "РУХ" Григорій Козловський, який у травні цього року склав повноваження депутата Львівського обласної ради, вважає, що цей орган є абсолютно відмерлий і вже не потрібний.

Про це Григорій Козловський розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Перші спроби піти я зробив минулого року восени, але мене вмовили побути там до нового року. Через повагу до деяких людей, та враховуючи особисту дружбу з деякими з однопартійців, до нового року це не робив. Але у нас була домовленість, що у 2022 році на першій сесії я складу повноваження. І як тільки оголосили в облраді, що має бути сесія, я одразу написав заяву на складання повноважень. Це не було сюрпризом для тих, хто там", - заявив Козловський.

За його словами, у нинішньому вигляді облради абсолютне не зрозуміле утворення. У такому стані вона окрім політиканства, нічим не займається.

"Цей орган є абсолютно відмерлий, і він уже не потрібний. Була ідея у нової влади щодо виконкомів, мені здається, що вона робоча, правильна і швидка. Тому що рішення мають прийматися швидко. Якби ви прийшли та послухали, як там можуть мусолити мозок по пів року за одне питання. А через пів року спитай, з чого все починалося - люди вже й не пам’ятають. Ходити, просто щоб побазікати - мене це не влаштовує. Я свій час ціную, краще я цей час приділю дітям, сім’ї та академії", - додав бізнесмен.

Нагадаємо, в інтерв'ю Григорій Козловський також розповів, яка з початку війни ситуація з його футбольним клубом та дитячою футбольною академією.

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ЛьвівЛьвівська областьГригорій КозловськийМісцеве самоврядування