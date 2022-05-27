Козловский: облсоветы себя отжили, их надо реорганизовать в исполкомы

"Первые попытки уйти я сделал в прошлом году осенью, но меня уговорили побыть там до нового года. Из-за уважения к некоторым людям, и учитывая личную дружбу с некоторыми из однопартийцев, до нового года это не делал. Но у нас была договоренность, что в 2022 году на первой сессии я сложу полномочия. И как только объявили в облсовете, что должна быть сессия, я сразу написал заявление на сложение полномочий. Это не было сюрпризом для тех, кто там", - заявил Козловский.

По его словам, в нынешнем виде облсовета абсолютное не понятное образование. В таком состоянии она кроме политиканства, ничем не занимается.

"Этот орган абсолютно отмерший, и он уже не нужен. Была идея у новой власти в отношении исполкомов, мне кажется, что она рабочая, правильная и быстрая. Потому что решения должны приниматься быстро. Если бы вы пришли и послушали, как там могут мусолить мозг по пол года за один вопрос. А через пол года спроси, с чего все начиналось - люди уже и не помнят. Ходить, просто чтобы поболтать - меня это не устраивает. Я свое время ценю, лучше я это время уделю детям, семье и академии", - добавил бизнесмен.