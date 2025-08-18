Грибы лисички имеют опасного "двойника": как не принести из леса яд

Лисички являются одними из самых известных и любимых грибов в украинских лесах. Они восхищают своим насыщенным желтым цветом и характерным, слегка перечным вкусом.
Как отличить лисичку от гриба-лисохвоста? Кому не следует есть лисички из-за проблем с пищеварением или проблем со здоровьем, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Strona Zdrowia.
Молодые лисички имеют выпуклые шляпки, часто почти полусферические. По мере созревания шляпки становятся больше и немного вогнутыми, а у взрослых плодовых тел они приобретают воронкообразную форму со слегка волнистыми краями.
Стоит помнить, что лисички отличаются своим желтым цветом, от нежного бледно-желтого до более насыщенного ржаво-желтого. Нижняя сторона лисички покрыта характерными жабрами, тянущимися от ножки до края шапки, обычно похожего цвета на шапку и ножку.
Эти грибы не только восхищают своим вкусом, но и предлагают многочисленные питательные преимущества. Они являются источником натурального витамина С. Кроме того, лисички обеспечивают значительное количество калия и витамина D2 (эргокальциферола), что способствует микоризному симбиозу между грибом и деревом и поддерживает правильный метаболизм кальция в организме человека.
Они также содержат эргостерол в форме, которая проявляет фунгицидные и инсектицидные свойства, вероятно, защищая их от вредителей.
Лисички часто путают с другими, подобными видами. Одним из чаще всего упоминаемых двойников является лисичка оранжеволистная. Хотя на первый взгляд она напоминает лисичку, она отличается несколькими характеристиками.
Прежде всего, она более стройная и ярко-оранжевая, в отличие от относительно массивной лисички. Ее плодовое тело менее компактное и более гибкое, а жабры имеют тонкую структуру, которая четко проходит вдоль стебля.
Лисичка растет в подобных местах, что и лисичка, на стволах деревьев, старой древесине или в лесной почве, что увеличивает риск путаницы во время сбора урожая.
Однако её внешний вид и текстура являются характерными - в отличие от лисички, лисичка оранжеволистная гораздо менее компактная и упругая (ей не хватает жёсткости, характерной для лисичек). Поэтому стоит обращать внимание на детали во время сбора грибов.
Лисичку оранжевого цвета, которую иногда путают с лисичкой обыкновенной, не следует употреблять ни при каких обстоятельствах. Употребление этого гриба в больших количествах может вызвать типичные симптомы отравления грибами, такие как тошнота, рвота, боль в животе и другие недомогания.
Это объясняется тем, что гриб содержит арабитол, соединение, классифицируемое как сахарный спирт, который может вызвать симптомы отравления.
Лисички трудно перевариваются, поскольку их клеточные стенки содержат хитин, из-за чего они дольше остаются в пищеварительном тракте. По этой причине их не рекомендуют пожилым людям, детям в возрасте до 7 лет или людям с проблемами пищеварения.
Хотя потребление грибов следует ограничивать в диете при подагре, лисички в этом отношении более безопасны, поскольку содержат значительно меньше пуриновых соединений, чем многие другие виды.