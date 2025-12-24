Грету Тунберг отпустили после ареста в Лондоне на пропалестинской акции протеста

Шведскую активистку Грету Тунберг отпустили под залог до марта 2026 года после задержания в Лондоне на пропалестинской акции протеста.

Британская группа Prisoners for Palestine (Узники Палестины) заявила, что активистку арестовали на основании антитеррористического законодательства из-за плаката с надписью: "I support the Palestine Action prisoners. I oppose genocide" ("Я поддерживаю узников Palestine Action. Я против геноцида").

Британское правительство ранее признало организацию Palestine Action террористической.

Полиция также сообщила о задержании еще двух человек, которых подозревают в бросании красной краски в здание. По словам правоохранителей, 22-летнюю женщину позже арестовали за демонстрацию плаката в поддержку запрещенной организации.

В Prisoners for Palestine заявили, что здание выбрали целью, поскольку его использовала страховая компания, которая, по утверждению активистов, предоставляла услуги британскому подразделению израильской оборонной компании Elbit Systems. Компания пока не прокомментировала эти заявления.

Как Грета Тунберг стала известной

Активистка Грета Тунберг прославилась в 2018 году после начала еженедельных климатических протестов возле парламента Швеции. В прошлом году британский суд оправдал ее по делу о нарушении общественного порядка, признав, что полиция не имела полномочий для ареста во время предыдущей акции протеста в Лондоне.

В октябре Тунберг задержали вместе с 478 другими людьми и депортировали из Израиля после ее участия в активистском конвое судов Global Sumud Flotilla, который пытался доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Израиль неоднократно отрицал обвинения в геноциде.