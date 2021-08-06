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У Грецію прибули українські вогнеборці для гасіння лісових пожеж

Автор: Дмитро Левицький

Сотня українських пожежників сьогодні ввечері прилетіли в Грецію. Вони допоможуть грецьким вогнеборцям боротися з масштабними лісовими пожежами, які спалахнули на Балканському півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на сторінці у Twitter.

"Зведений загін зі 100 українських пожежників прибув до аеропорту Афін. Досвідчені українські вогнеборці допоможуть Греції долати масштабні лісові пожежі. Україна готова прийти на допомогу, коли наші друзі її потребують", - сказав міністр.

Відправити українських пожежників у Грецію вчора доручив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, рішення про відправку пожежників у Грецію сьогодні ухвалив Кабмін на позачерговому засіданні.

Додамо, у Греції вже повідомили про першу жертву лісової пожежі.

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