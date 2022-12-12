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В Греции сравнили Турцию с КНДР после угроз Эрдогана

Фото: Никос Дендиас, глава МИД Греции (facebook.com/dendiasnikos)
Автор: Иван Носальский

В Греции считают, что угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ударить ракетами по Афинам являются "северокорейскими настроениями".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press, об этом заявил глава МИД Греции Никос Дендиас.

По его словам, такие заявления со стороны Турции являются неприемлемыми и заслуживают всеобщего осуждения. Он также подчеркнул, что угрозы исходят от страны-члена НАТО.

"Северокорейские настроения не могут и не должны проникать в Североатлантический альянс", - отметил министр.

Напомним, ранее Эрдоган во время своего выступления в городе Самсун рассказал, что Турция производит собственные баллистические ракеты.

"Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите "Тайфун", греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам". Ну, конечно, ударит... Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-то (для вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов", - заявил он.

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НАТОГрецияТурцияСеверная КореяРеджеп Тайип Эрдоган