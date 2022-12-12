В Греции сравнили Турцию с КНДР после угроз Эрдогана

В Греции считают, что угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ударить ракетами по Афинам являются "северокорейскими настроениями".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press, об этом заявил глава МИД Греции Никос Дендиас.

По его словам, такие заявления со стороны Турции являются неприемлемыми и заслуживают всеобщего осуждения. Он также подчеркнул, что угрозы исходят от страны-члена НАТО. "Северокорейские настроения не могут и не должны проникать в Североатлантический альянс", - отметил министр.