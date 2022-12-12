У Греції порівняли Туреччину з КНДР після погроз Ердогана

У Греції вважають, що загрози президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вдарити ракетами по Афінах є "північнокорейськими настроями".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press, про це заявив глава МЗС Греції Нікос Дендіас.

За його словами, такі заяви з боку Туреччини є неприйнятними і заслуговують на загальне засудження. Він також наголосив, що загрози походять від країни-члена НАТО. "Північнокорейські настрої не можуть і не повинні проникати до Північноатлантичного альянсу", - зазначив міністр.