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Греция выдвинула условие по ракетам С-300 для Украины, - Forbes

09:50 19.08.2026 Ср
2 мин
Чего добиваются Афины?
aimg Юлия Капитонова
Греция выдвинула условие по ракетам С-300 для Украины, - Forbes Фото: Ракеты С-300 могут дополнительно усилить ПВО Украины (facebook.com/kpszsu)
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Украина и ее союзники пытаются договориться с Грецией о поставках современной модификации ракет С-300, однако Афины требуют выполнения своего условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Долгое время украинская ПВО не способна полноценно отражать массированные атаки России из-за дефицита ракет для Patriot. Киев активно ищет альтернативные варианты, однако получить их тоже непросто.

К примеру, Греция не спешит отказываться от собственных С-300 по просьбе Киева и его партнеров.

Афины заявляют, что не будут этого делать, пока не получат полноценную замену.

Одной из причин своего решения Греция называет напряженную ситуацию с безопасностью в регионе. Страна считает собственную систему ПВО важной частью сдерживания Турции, потому, мол, боится оставаться без С-300.

Афины хотели бы получить взамен Patriot, однако такое развитие событий маловероятно.

Как объясняет Forbes, по всей вероятности, не только это сдерживает Грецию от соглашения с Украиной.

Среди других возможных причин - частичное ухудшение отношений между Киевом и Афинами после того, как украинский морской беспилотник был обнаружен на греческой территории. Это произошло недалеко от острова Лефкада.

Еще один возможный фактор, влияющий на позицию Греции, - отношения с Россией.

Так, Афины могут бояться негативной реакции Кремля в случае передачи стратегических систем Украине.

"Кроме того, Москва предостерегла Грецию от этого, отметив, что Афинам нужно ее разрешение на передачу этих ракетных систем любой третьей стороне. А Россия не желает разрешать Украине приобретение таких стратегических систем по совершенно очевидным причинам", - объясняет издание.

Напомним, недавно Евросоюз призвал страны-члены передать Украине ракеты для Patriot из собственных запасов.

Также стало известно, почему американские производители систем Patriot не спешат передавать Киеву технологии для самостоятельного производства ракет.

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