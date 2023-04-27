RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Греция не присоединится к "нежизнеспособным" запретам на зерно из Украины, - министр

Фото: Греция не присоединится к "нежизнеспособным" запретам на зерно из Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Запреты на украинское зерно и другие продукты питания, введенные в одностороннем порядке пятью странами ЕС, не являются жизнеспособным решением.

Об этом заявил генеральный секретарь министерства сельского хозяйства Греции Константинос Багинетас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Греция разделяет непропорциональное бремя соседних государств-членов в Украине и понимает реакцию и мобилизацию их фермеров", - заявил министр.

Он добавил, что односторонние национальные меры не являются жизнеспособным решением и их следует избегать.

Багинетас заявил, что Греция поддерживает дальнейшее использование "коридоров солидарности", поскольку они особенно важны в нынешних условиях.

Он добавил, что текущие предложения Еврокомиссии о немедленной помощи соседним государствам-членам являются шагом в правильном направлении, отметив, что необходимо обеспечить глобальные поставки продовольствия и поддержку экономики Украины, которая в основном основана на экспорте сельскохозяйственной продукции.

Напомним, Болгария, Словакия, Венгрия и Польша решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины. Это связано с тем, что ввоз зерна значительно повлиял на цены на внутреннем рынке. Это вызвало недовольство среди местных фермеров.

Более детально о проблеме можете узнать в материале РБК-Украина.

При этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова предпринять шаги для решения проблем, которые возникли из-за запрета на импорт украинского зерна в ряд стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грециязерновой коридорВойна России против Украины