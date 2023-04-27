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Греція не приєднається до "нежиттєздатних" заборон на зерно з України, - міністр

Фото: Греція не приєднається до "нежиттєздатних" заборон на зерно з України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Заборони на українське зерно та інші продукти харчування, введені в односторонньому порядку п'ятьма країнами ЄС, не є життєздатним рішенням.

Про це заявив генеральний секретар міністерства сільського господарства Греції Костянтинос Багінетас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Греція поділяє непропорційний тягар сусідніх держав-членів в Україні та розуміє реакцію і мобілізацію їхніх фермерів", - заявив міністр.

Він додав, що односторонні національні заходи не є життєздатним рішенням і їх слід уникати.

Багінетас заявив, що Греція підтримує подальше використання "коридорів солідарності", оскільки вони особливо важливі в нинішніх умовах.

Він додав, що поточні пропозиції Єврокомісії щодо негайної допомоги сусіднім державам-членам є кроком у правильному напрямі, зазначивши, що необхідно забезпечити глобальне постачання продовольства та підтримку економіки України, яка здебільшого ґрунтується на експорті сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. Це пов'язано з тим, що ввезення зерна значно вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало невдоволення серед місцевих фермерів.

Більш детально про проблему можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

При цьому глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова зробити кроки для вирішення проблем, які виникли через заборону імпорту українського зерна до низки країн.

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