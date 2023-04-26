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Кулеба о запрете на импорт зерна из Украины: готовы предпринять шаги для решения проблем

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Среда 26 апреля 2023 22:40
Кулеба о запрете на импорт зерна из Украины: готовы предпринять шаги для решения проблем Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина готова предпринять шаги для решения проблем, которые возникли из-за запрета на импорт украинского зерна в ряд стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TG24.

"У каждой страны своя внутренняя политика, и есть сильное влияние национальной политики. Когда речь идет об экспорте сельскохозяйственной продукции, могут быть разные позиции", - заявил он.

По словам министра, вопросы торговли входят в компетенцию Еврокомиссии.

"Мы хотим иметь холодные головы, это важно, потому что вопросы торговли входят в компетенцию Еврокомиссии. Мы готовы предпринять шаги для решения этих проблем. В некоторых случаях решения нарушают обязательства отдельных стран", - заявил Кулеба.

Напомним, Болгария, Словакия, Венгрия и Польша решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины. Это связано с тем, что ввоз зерна значительно повлиял на цены на внутреннем рынке. Это вызвало недовольство среди местных фермеров.

Более детально о проблеме можете узнать в материале РБК-Украина.

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