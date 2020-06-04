Туреччина з 15 червня відновить авіасполучення з Україною

Фото: літак авіакомпанії Turkish Airlines (wikimedia by Anna Zvereva )

Продаж квитків на рейси з України вже відкрито

Туреччина почне відновлювати польоти з 40 країнами, серед яких Україна, вже з 10 червня. З України перші рейси в Туреччину полетять вже 15 червня після послаблення карантину.

Про це свідчать заява міністра транспорту Туреччини Аділя Караісмаілоглу та дані авіакомпанії Turkish Airlines.

За словами міністра, Туреччина вже домовилася про відновлення польотів з Україною, Австрією, Литвою, Сербією, Казахстаном, Албанією, Білоруссю, Молдовою, Узбекистаном, Марокко, Йорданією, Суданом та Італією.

Вже 10 червня турецькі літаки полетять в Болгарію, Катар, Грецію та Бахрейн.

При цьому турецька національна авіакомпанія Turkish Airlines вже відкрила продаж квитків на рейси з Києва до Стамбула з 15 червня.

Нагадаємо, міжнародне авіасполучення український уряд планує відновити вже з 15 червня.

Авіакомпанії WizzAir, LOT и Белавиа вже почали продаж квитків на рейси з аеропорту "Київ".

Крім того, лоукостер Ryanair хоче вже у липні відновити регулярні перельоти між Україною та Італією.

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Автор: Дмитро Левицький